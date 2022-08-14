Госпредприятие “Почта Молдовы” преобразуют в акционерное общество

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Соответствующий проект подготовило правительство.

Авторы проекта считают, что тем самым можно привлечь инвестиции из внутренних или иностранных фондов. Этот факт, по мнению властей, обеспечит стабильную деятельность, а также успешное развитие предприятия, передает ipn.md.

– Став совладельцами или акционерами какой-либо компании, инвесторы берут на себя ответственность за ее прибыльность и успех. Был разработан план по оцифровке и модернизации, который показал, что предполагаемая стоимость ожидаемых инвестиций составляет 20 млн евро, – говорится в проекте.

Государственное предприятие “Почта Молдовы” было основано 15 апреля 1993 года как национальный оператор в сфере почтовых услуг. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.