Госпредприятие “Почта Молдовы” преобразуют в акционерное общество

Госпредприятие “Почта Молдовы” преобразуют в акционерное общество

Соответствующий проект подготовило правительство. 

Авторы проекта считают, что тем самым можно привлечь инвестиции из внутренних или иностранных фондов. Этот факт, по мнению властей, обеспечит стабильную деятельность, а также успешное развитие предприятия, передает ipn.md.

– Став совладельцами или акционерами какой-либо компании, инвесторы берут на себя ответственность за ее прибыльность и успех. Был разработан план по оцифровке и модернизации, который показал, что предполагаемая стоимость ожидаемых инвестиций составляет 20 млн евро, – говорится в проекте.

Государственное предприятие “Почта Молдовы” было основано 15 апреля 1993 года как национальный оператор в сфере почтовых услуг.

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