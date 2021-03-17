Госпитализирован с ожогами: ребёнок случайно пролил на себя раскалённое масло

0

Малыш дотянулся до сковороды, в которой мама жарила пирожки. Раскалённое масло попало на голову трёхлетнего мальчика. Инцидент произошёл в одном из частных домов в селе Парканы.

Женщина обработала место ожога мазью. Когда наутро состояние сына ухудшилось, позвонила в “скорую”.

Ребёнка с термическим ожогом волосистой части головы I-III степени госпитализировали в хирургическое отделение Бендерского центра матери и ребёнка, сообщает пресс-службы МВД Приднестровья. Его жизни ничего не угрожает.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.