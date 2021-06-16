Госдума осуждает политику Молдовы и Украины по Приднестровью

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По мнению российских парламентариев, поддерживающие президента Молдовы политические силы “используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе”.

Планы и действия властей Молдовы и Украины в отношении Приднестровья, в частности перспектива прекращения транспортного сообщения, направлены на срыв процесса урегулирования, в связи с чем Госдума призывает Кишинёв и Киев к соблюдению ранее достигнутых договоренностей. Об этом говорится в проекте заявления нижней палаты российского парламента, опубликованном в думской электронной базе данных во вторник, пишет ТАСС.

– Государственная дума считает неприемлемыми любые деструктивные и безответственные заявления и действия властей Республики Молдова и Украины, направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции, осуждает применение против Приднестровья блокадно-ограничительных мер и заявляет о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдо-приднестровского конфликта на всех уровнях”, – указывается в тексте.

По мнению российских парламентариев, поддерживающие президента Молдовы политические силы “используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе”.

– Особенную тревогу вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина, – отмечается в проекте документа.

В нём уточняется, что речь идет планах Кишинёва и Киева с 1 сентября заблокировать пересечение границ в регионе для автомобилей с приднестровскими номерными знаками, а также намерениях с 11 июля ввести полномасштабный совместный таможенно-пограничный контроль на единственном с украинской стороны контрольно-пропускном пункте для Приднестровья “Кучурган”.

– Это угрожает резким ограничением внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего…Депутаты Государственной думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан РФ и российских соотечественников в регионе, – утверждается в проекте заявления.

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