Госдолг Молдовы увеличился с начала этого года ещё на 8 млрд леев

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Размер общего государственного долга Молдовы на конец октября составил 86 миллиардов 584,7 миллиона леев, увеличившись с начала года на 8 миллиардов 832 миллиона леев. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Молдовы, передаёт Sputnik Молдова.

С конца сентября размер госдолга вырос на 1 миллиард 84,3 миллиона леев. Как и предыдущие показатели, нынешний является рекордным.

В общей структуре доля внутреннего госдолга существенно не изменилась и составила 38,3%, внешнего – 61,7%. В структуре внешнего госдолга большую часть, или 86,8%, составляют внешние государственные займы. Основными кредиторами выступают Международная ассоциация развития (27%), МВФ (33,1%), ЕИБ (12,8%), Международный банк реконструкции и развития (4,9%), ЕБРР (6,1%).

По состоянию на конец октября удельный вес госдолга, подлежащего оплате в течение одного года, составил 27,1% (месяцем ранее – 25,2%) от общего объема. При этом программа “Управление государственным долгом в среднесрочной перспективе” (на 2022-2024 годы) предусматривает параметры 20-30%.

По предварительным данным, ВВП Молдовы в 2021 году составил 241 миллиард 87 миллионов леев, а по итогам текущего года он прогнозируется на уровне 279 миллиардов 700 миллионов леев.

По состоянию на конец 2021 года общий госдолг Молдовы составлял 77 миллиардов 752,7 миллиона леев.

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