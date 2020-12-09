Госадминистрация дорог: заблокированных из-за снега трасс нет

Госадминистрация дорог: заблокированных из-за снега трасс нет

В стране нет заблокированных участков дорог, а движение по национальным трассам осуществляется в безопасном режиме. Об этом сообщили в Государственной администрации дорог после выпавших на существенной части территории страны осадков.  

Как уточнили в ведомстве, патрулирование и работы по обработке реагентами проводились на трассах в Кишиневе и в Бельцах, а также во всех районах страны. В процессе были задействованы 89 единиц спецтехники и 136 рабочих.

Дорожные службы систематически проверяют все опасные участки трасс для оперативного решения возникающих проблем. Государственная администрация автомобильных дорог просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а в случае затруднительных ситуаций звонить по номерам: (022) 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

В ближайшие сутки в стране ожидается до -5 градусов ночью, а днем ​​- до +5, без осадков, пишет moldpres.md.

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