Город расписной

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Раду Думбравэ – о настенной живописи и украшении зданий европейских стран

Досье

Раду Думбравэ – выпускник Академии музыки, театра и изобразительных искусств (факультет изобразительных искусств, отделение муральной живописи). Автор нескольких муральных полотен, в том числе самого большого мурала на историческую тематику в Молдове Coloana Neamului. Участвовал в фестивалях Monumental Art в Гданьске (Польша), Beyond the Walls (Baia Mare, Румыния).

Муралисты – особые люди в мире художников. Для их творческого процесса нужны не только краски и кисти, а ещё и особое чувство композиции и огромная выдержка. Физическая, в том числе. Расписать стену в 200 – 300 квадратов, часто на высоте в десятки метров, на открытом пространстве, не оглядываясь на ветер и солнце, – представляете?!

Сегодня во многих городах мира есть целые улицы, отданные однажды во власть художников, и это то, что потом становится не просто украшением, а создаёт настроение, атмосферу. Плюс утилитарная сторона – так можно изящно упрятать серость безликих многоэтажек. Кишинёв только примеряет, можно сказать, новые одежды. И муралист Раду Думбравэ – именно тот художник, который помогает в этом.

Контекст места

– Раду, в Кишинёве можно увидеть четыре ваши работы: «Побеждай» – на стене стадиона «Динамо», исторический мурал Coloana Neamului («Колонна нации») – на здании Дворца культуры железнодорожников, «Мальчик на велосипеде» – на Ботанике и «Фолк». Что-то я упустила? Почему именно мурал стрит-арт?

– Почему? Наверное, потому, что именно это направление мне сейчас по душе. Мне нравятся и меня вдохновляют большие масштабы. Вдохновляет сама идея, что один эскиз можно реализовать на большом формате и это может видеть множество людей. Радовать их и, в свою очередь, вдохновлять.

– Как приходят идеи? Почему «Побеждай» на стене «Динамо» – это понятно. А другие темы? Для них имеет значение контекст – функция самого здания, окружающие строения, что-то ещё? И что первично – идея? Или, может, вы гуляете в определённом состоянии и чувствуете вдруг силу того или иного места, рядом с которым стоите, – и приходят образы?

– Всегда по-разному. Бывает так, что сначала рождается идея, и я потом ищу для неё стену, подходящее место. Случается наоборот: есть стена, она существует в определённом пространстве и носит имя значимой личности в истории, как, например, я разглядел здание на улице Дечебал, – и появилась работа, посвящённая царю даков Децебалу. В этом случае изначально есть контекст и функция самого здания и, конечно, важно учитывать общее настроение места.

– Вам, наверное, сложно приходится? Если в традиционных жанрах художник нуждается в материалах и вдохновении – вам этого недостаточно. Наверняка нужны разрешения, финансирование, что-то ещё, может быть. То есть это слишком дорогостоящие работы для того, чтобы хватало одного желания…

– Скажу вам, что всё важно – от самого намерения что-то сделать до приобретения материалов – кистей и красок; от вдохновения до чувства благодарности тем, кто поддержал; от разрешения до финансирования. Да, это дорогостоящие работы, поэтому я нахожу людей, с которыми хочу реализовывать свою цель, – таких, которые открыты новым идеям, заинтересованы в том, чтобы город стал лучше и ярче.

Некоторые работы – это моё желание иллюстрировать персонажей из истории, культуры, чтобы они через живопись жили дальше. И это те проекты в малых формах, которые потом превращаются в большие настенные работы.

Этапы радости

– В чём состоит процесс, каковы этапы и что самое радостное в процессе?

– Этапы следующие: стена готовится, чистится, приводится в порядок так, чтобы можно было покрыть ее грунтовкой и краской. Потом наносятся рисунок и первые слои красок. Работа пишется до самых мелких деталей в соответствии с изначальным эскизом, который может по ходу работ стать ещё лучше. А радость – она в самом процессе работы и в чувствах людей.

– Насколько я знаю, вы много ездите по миру и активно сотрудничаете с другими художниками. Где и как обстоят дела с муральной живописью? Мне кажется это не только очень красивым, но и придающим определённый характер, настроение городу, месту. Бывает ли, что инициатива исходит от городских властей – расписать стены зданий?

– С муральной живописью у всех по-разному, и это реально очень красиво и действительно придаёт настроение месту, в первую очередь. Да, случается, что эта инициатива исходит от городских властей или даже от руководства страны – расписать определённую стену для того, чтобы улучшить место или проиллюстрировать какое-то важное событие и т. д. Например в Польше, в городе Легионово, мы расписывали огромную стену. И это была заявка Министерства обороны. Другой проект – роспись стены здания на территории этнографического музея тоже польского города, Ломжа, – мы реализовывали идею мэрии. Или вот ещё пример: в польском Гданьске есть целый район Заспа, куда во время одного из фестивалей Monumental Art festival пригласили расписать стены улиц всех желающих художников. В итоге сейчас там целая галерея монументального искусства. Всего, кажется, 59 муралов. Естественно, это всё было согласовано с жителями, но сейчас, думаю, они довольны тем, что одобрили инициативу местных властей.

– Какая красивая идея! Я видела фотографии – такие разные работы! Раду, а есть ли стили в муральной живописи? Импрессионисты, кубисты, абстракционисты и так далее могут расписывать стены? Или мурал – это совершенно другая история, с другими рамками и границами?

– Муральная живопись в переводе с латинских языков – настенная живопись, отсюда и пошло отдельное направление. Кисть и валик – это разные инструменты, муральная живопись – она декоративна и состоит из больших частей. Скажем, тот же импрессионизм. Он – в деталях. Теоретически, конечно, можно попытаться перенести на большую площадь, но вряд ли это будет удачный эксперимент. Дух, суть этих направлений – разные. Если же говорить о креативности, то, конечно, она не имеет границ.

Тонкости мурала

– Художник, пишущий картину на холсте или на бумаге, всегда может продать свою работу и знать, что та или иная картина висит в какой-то коллекции. А у вас, создателей муралов, такой возможности нет. Не обидно?

– У наших работ огромное количество зрителей. А что касается продаж, то они есть, только тут речь идёт, условно говоря, о квадратном метре работы. Мы ведь можем написать на стене портрет, пейзаж, что-то ещё. Вообще, изначальна идея – различаются лишь платформы, на которых художник её реализует.

– Нужны ли какие-то особые навыки или особое восприятие пространства, может, что-то ещё таким художникам, как вы? Всё-таки размеры полотен слишком отличаются…

– Да, это техника рисунка, основа композиций и умение смешать цвет. Тот минимум важных навыков, чтобы иллюстрировать идею так, чтобы это выглядело красиво, эстетично. Важно тщательно подготовить стену – заделать дырки, заштукатурить, убрать полностью пыль, хорошо загрунтовать, правильно нанести краску первым слоем и дать ей хорошо высохнуть. И ещё необходимы выносливость и кураж. Это ведь десятки и сотни квадратных метров. Желание работать возникло, но стоило начать, как приходят предательские мысли, вроде «я не думал, что эта стена такая большая…» А ещё и ветер мешает, и дождь, и солнце палит… Я если начинаю работу, то уже не останавливаюсь. Сплю и ем, конечно, но других пауз не делаю.

– Знаю, что вы работаете и в малых формах, и не единожды обращались к фольклору. Это какие-то отражения вашего детства?

– Да, я делаю работы в карандаше – чёрном или цветном, в акриле и ещё в фотошопе балуюсь. Действительно, некоторые из них – отражения детства, к примеру фольклор. Другие созданы моим воображением. Некоторые работы – это моё желание иллюстрировать персонажей из истории, культуры, чтобы они через живопись жили дальше. И это те проекты в малых формах, которые потом превращаются в большие настенные работы.

– Какие темы для вас исключены? Скажем, вам будут платить большие деньги, а вы категорически скажете «нет».

– Для меня исключены темы, которые несут в себе деструктивную идею, смысл, характер как для физического, так и для душевного состояния человека.

– Что хотелось бы создать? И что для этого вам нужно?

– Очень бы хотелось поработать своей большой командой в рамках какого-то масштабного международного мероприятия – такого, к примеру, как Олимпийские игры.

Инна Желтова