Город может выглядеть иначе: в парке «Долина Роз» ведётся ремонт лестницы

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Работы ведутся при входе в парк «Долина Роз» со стороны сквера в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС, по направлению к озеру №1. Ремонт проводится по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

На данный момент выполнены следующие этапы:

обновлены и забетонированы ступени лестницы;

установлены бордюры и обустроен тротуар у лестницы;

восстановлены на 80% две подпорные стены, проведены работы по армированию, затем будет нанесена штукатурка;

на аллее в непосредственной близости от озера №1 установлены бордюры.

Далее при подходящих погодных условиях будет заменено асфальтовое покрытие. Зона озера №1 будет реабилитирована.

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