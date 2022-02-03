Город может выглядеть иначе: в парке «Долина Роз» ведётся ремонт лестницы

Город может выглядеть иначе: в парке «Долина Роз» ведётся ремонт лестницы

Работы ведутся при входе в парк «Долина Роз» со стороны сквера в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС, по направлению к озеру №1. Ремонт проводится по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

На данный момент выполнены следующие этапы:

  • обновлены и забетонированы ступени лестницы;
  • установлены бордюры и обустроен тротуар у лестницы;
  • восстановлены на 80% две подпорные стены, проведены работы по армированию, затем будет нанесена штукатурка;
  • на аллее в непосредственной близости от озера №1 установлены бордюры.

Далее при подходящих погодных условиях будет заменено асфальтовое покрытие. Зона озера №1 будет реабилитирована.

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