Город без маршруток

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О переменах, которые ожидают жителей Кишинёва

Муниципальный совет Кишинёва большинством голосов одобрил Стандарты качества городского общественного транспорта. Они предусматривают вывод микроавтобусов с маршрутов, обновление парка автобусов и троллейбусов и создание комфортных условий для перевозки пассажиров.

Поездки по стандартам

Прежде чем документ был предложен на утверждение муниципальному совету, его обсуждали во фракциях, с управлением общественного транспорта и путей сообщения, выносили на общественные дебаты. Как подчеркнул автор проекта муниципальный советник фракции ПДС Алекс Трубка, Стандарты качества – это рамочный документ, предназначенный для всех поставщиков услуг общественного транспорта, и вместе с тем обязательство местной администрации перед гражданами обеспечить качественный общественный транспорт в столице и её пригородах.

– После утверждения стандарты станут обязательными для всех поставщиков услуг общественного транспорта – как частных, так и муниципальных, – и те, кто не будут соблюдать их, не смогут предоставлять услуги в муниципалитете, – заявил А. Трубка. – Речь идёт о 12 ключевых стандартах, которые запланировано реализовать в течение четырёх лет – до 1 января 2025 года. При разработке документа был изучен опыт таких городов, как Клуж-Напока и Яссы (Румыния), Вроцлав (Польша), Мартиль (Франция) и Вильнюс (Литва). Маршрутки не ходят по этим городам – они намного современней Кишинёва, который претендует на модернизацию.

Первым и самым важным стандартом обозначен возраст транспортных средств, которые смогут получить право на перевозку пассажиров. Для троллейбусов он определён в 20 лет, для автобусов – в 15, в то время как сегодня в пассажироперевозках задействованы троллейбусы со сроком эксплуатации 30 лет и автобусы – старше четверти века.

Второй стандарт предусматривает до 2025 года в два раза снизить заполняемость в каждой единице транспорта. Этого должны добиться, выпустив на маршруты новые транспортные средства.

Третий стандарт предусматривает кондиционеры во всех транспортных средствах. Четвёртый оговаривает размер машин – они должны быть не короче 7,5 метра и не ниже 3 метров. В эти габариты не вписываются пассажирские микроавтобусы.

– Маршрутки должны исчезнуть с улиц столицы, и произойдёт это к 1 сентября 2022 года, – утверждает А. Трубка. – Их нужно заменить современными автобусами, закупленными либо муниципием, либо по контракту об оказании услуг частными компаниями, которые соблюдают стандарты качества. Люди должны ездить не в скотовозках, а в качественном транспорте. У перевозчиков есть чуть больше года, чтобы решить, что делать, чтобы соответствовать стандартам.

Пятый стандарт устанавливает минимальный уровень загрязнения. Только общественному транспорту, соответствующему стандарту Евро 4, разрешено будет перевозить пассажиров в пределах муниципия.

Среди стандартов качества также значатся создание условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями к общественному транспорту, сокращение времени между рейсами независимо от маршрута, минимизация задержек, систематическая уборка автобусов, троллейбусов и ряд других.

Уже сегодня мы платим из бюджета 400 млн леев на субсидирование общественного транспорта, а другие 400 млн – на обновление парка машин. То есть мы тратим на городской транспорт 800 млн из доходов бюджета в 4,2 млрд леев.

Немного не доросли

Советник от партии ШОР Валерий Клименко не отрицает, что проект хорош, но считает, что экономически мы ещё не доросли до таких реформ.

– Во-первых, под такого рода проекты должна быть инфраструктура, и главное – дороги, которые у нас плохого качества, – высказывает свою точку зрения советник. – Немаловажную роль играет и качество дизтоплива, которое в Молдове отвратительное. Во-вторых, реализация данного проекта приведёт к урезанию других статей расходов – на образование, здравоохранение и ряд других. Я не говорю, что стандарты – это плохо, я хочу, чтобы люди ездили в комфортных условиях, но мы сегодня к этому не готовы. У нас при доходной части бюджета в 4,2 млрд леев, 1,5 млрд дефицита. Нужно понимать, во что мы ввязываемся. Считаю, что это очень опасная ситуация.

Вопрос на вопросе

Не приняли новые стандарты и советники от фракции ЛП. У них возникло множество вопросов к автору проекта, у которого пытались узнать: на чём будут ездить те пассажиры, которые сегодня пользуются услугами 350 маршрутных такси, и по какому тарифу?

«Транспортная отрасль – стратегическая и не может быть проголосована без чётких ответов на несколько вопросов: «Будут ли увеличены тарифы и на сколько?», «Что выпустим на маршруты вместо микроавтобусов?», «Почему на заседании (при обсуждении документа. – Прим. автора) не было специалистов из управления транспорта?», «Что будет курсировать по улицам, где не помещается крупногабаритный транспорт?», «Если до 2022 года не удастся закупить 150 единиц транспорта, на чём будут перевозить пассажиров?» – написала на своей странице в Фейсбуке советник-либерал Вероника Херца.

Качество повышает тариф

Советник фракции ПСРМ Виталий Мукан полностью поддерживает принятые МСК стандарты. Повышение качества транспортных услуг и обновление парка средств передвижения местный избранник сравнил с покупкой машины отдельной семьёй.

– Это то же самое, как если бы семья со средним достатком купила новую машину, – высказывает свою точку зрения В. Мукан. – Сказать, что машина не нужна, мы не можем. Она принесёт, конечно, пользу, так как новая и хорошая. В то же время надо понимать, что покупка даёт и минусы: семья меньше будет тратить на еду, развлечения и другие вещи. То есть мы должны понимать возможность предстоящих рисков. В последние годы мы не раз обращали внимание на хаос, который происходил с общественным транспортом, с отношением мэрии к нему. Когда с улиц города убрали тысячу маршрутных микроавтобусов, люди пересели не на общественный транспорт (ведь их количество не было увеличено), а на личные автомобили. А это в свою очередь приводит к пробкам, к дополнительной нагрузке на парковки.

Советник убеждён, что качество услуг по пассажироперевозкам нужно улучшить, но отметил: важно понимать, что принятие данного решения неминуемо приведёт к повышению тарифа, иначе муниципальный бюджет не выдержит такой нагрузки.

– Уже сегодня мы платим из бюджета 400 млн леев на субсидирование общественного транспорта, а другие 400 млн – на обновление парка машин, – приводит цифры Виталий Мукан. – То есть мы тратим на городской транспорт 800 млн из доходов бюджета в 4,2 млрд леев.

Местный избранник считает, что даже со всеми рисками следует понимать, что это направление в любом случае правильное и надо брать ответственность за данное решение.

Стандарты приняты, но вот удастся ли этот проект осуществить или его постигнет участь Стратегии развития общественного транспорта в муниципии Кишинёв, которую разработали, долго обсуждали, редактировали, приняли и… забыли о ней.

Мнение Гэины

Неподъёмные деньги

Принятый проект по стандартам можно назвать идеальным, но, чтобы его осуществить, нужны другие реалии. Год назад я задавал г-ну Трубке вопрос, на какие деньги будут реализованы эти новые стандарты? Предположим, что будут найдены финансовые средства на закупку недостающих автобусов и троллейбусов, но в документе записано, что по улицам Кишинёва будут иметь право курсировать только транспортные средства, которые соблюдают стандарт Евро 4. Однако ни один автобус из тех, что сегодня ездят по городским маршрутам, не соответствует этому стандарту. Заменить нужно всё, а это просто неподъёмные для муниципия деньги. Во-вторых, как быть с теми районами города, где автобусы не вписываются в ширину дороги? Это Бачоий Ной, Скиноаса Деал, улица 8 Марта на Старой почте и ряд других. Чтобы запустить по ним автобусы, нужно расширить дорогу, снести несколько частных домов, а там есть новые и серьёзные особняки. На всё это нужны деньги, которые просто никто не сможет найти. Да и названный срок снятия микроавтобусов с улиц – сентябрь 2022 года – по-моему, просто нереальный. В-третьих, в отличие от убыточных автобусов и троллейбусов, маршрутки приносили налоги в муниципальный бюджет в размере около 20 млн леев. Столько же денег в виде налогов мы платили и государству. И почему маршрутные такси не оставить как альтернативный вид общественного транспорта?

Вячеслав Гэина,

администратор маршрута, директор SRL «Citius-Grup»

Любовь Чегаровская