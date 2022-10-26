Хотела ограбить хозяина дома: горничную из Молдовы приговорили к трём годам тюрьмы в Италии

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27-летнюю молдаванку приговорили к 3 годам лишения свободы и выплате штрафа в 3000 евро. Женщина попыталась ограбить пенсионера, в доме которого она несколько лет проработала горничной.

Как пишет protv.md со ссылкой на итальянскую прессу, молдаванка вымогала у работодателя 2000 евро, шантажируя публикацией личных фото. Угрожая ножом, работница заставила мужчину сесть в машину, отвезла его в укромное место и продолжила шантаж. Жертве удалось сбежать и обратиться в полицию.

Злоумышленницу задержали карабинеры, ей предъявили обвинения в попытке ограбления и похищения человека.

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