“Горькие конфеты”: шестеро детей отравились таблетками в детсаду в Тирасполе

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Ёмкость с таблетками нашла одна из воспитанниц группы. Девочка решила, что это “конфеты” и стала раздавать их другим.

Воспитатели срочно оказали детям первую медпомощь и вызвали неотложку. Четырёх девочек и двух мальчиков 2016 года рождения доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Им было диагностировано отравление таблетками “Нитроглицерин” лёгкой степени. Оказана необходимая помощь.

Жизни детей ничего не угрожает. Двое всё ещё находятся под наблюдением врачей, остальные отправлены домой.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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