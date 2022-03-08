Горючий вопрос

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Об отсутствии дефицита нефтепродуктов в РМ

В Молдове цены на автомобильное топливо перешагнули психологический барьер. С начала года основные его виды подорожали более чем на пять леев за литр. И эксперты говорят, что это ещё не предел.

Безостановочный рост

Начавшееся ещё осенью 2021 года постепенное удорожание бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, кажется, остановить уже невозможно. Никогда ещё в истории независимой Молдовы бензин и дизельное топливо не стоили больше €1. А это очень много, учитывая уровень доходов основной части населения.

В конце минувшей недели НАРЭ в очередной раз повысило цены на горючее. В субботу многие АЗС поспешили вывесить новые прайсы, по которым литр бензина А95 стоил 25,26 лея, а литр дизеля – 22,39 лея. Резко подорожал и сжиженный газ – с 13,94 до 14,49, а на некоторых АЗС – до 14,77 лея. В понедельник, 7 марта, регулятор снова объявил о подорожании: максимальная стоимость 95-го бензина составила 25,69 лея (на 43 бана дороже) за литр, а дизтоплива – 23,11 лея (на 72 бана дороже).

Водители крайне недовольны происходящим, так как денежных средств, ранее отводимых на неделю для заправки машин, уже не хватает. Житель Кишинёва В. Сырбу говорит, что раньше он заливал топливо на 300 леев и ему хватало его на неделю, чтобы передвигаться по городу. Сейчас этой суммы уже недостаточно, а выделить дополнительные деньги из неизменившейся зарплаты нет возможности. И отказаться от использования машины он не может, так как она ему нужна по работе.

В НАРЭ говорят, что на стоимость горючего повлияла и ситуация на Украине, поэтому рост цен на нефть и, соответственно, на нефтепродукты, приведёт к дальнейшему увеличению максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо. В сообщении для прессы НАРЭ говорится, что 1 марта нефть подорожала на 11%, что вынудило международное сообщество в срочном порядке высвободить стратегические запасы Международного энергетического агентства. 7 марта цены на нефть марки Brent достигли $139,13 за баррель. Рост составил 18%.

Эксперты тоже не могут порадовать владельцев транспортных средств положительными прогнозами по поводу цен на горючее. Они подтверждают: цены растут на международном уровне, что не может не затронуть и нашу страну. По мнению эксперта в области энергетики, экс-главы НАРЭ Виктора Парликова, санкции, введённые против Российской Федерации, подтолкнули цены вверх, что повлияло на стоимость нефтепродуктов на международных биржах. Он выказал уверенность, что Нацагентство по урегулированию в энергетике не ошибается в расчётах, когда подсчитывает предельные цены.

Запасов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, находящихся у нефтяных компаний-импортёров, – на достаточном уровне для удовлетворения существующего спроса.

Ложная паника

Вместе с тем люди между собой обсуждают вопрос возможного дефицита горючего из-за того, что сейчас грузоперевозки через территорию Украины невозможны. В социальных сетях стали появляться посты, в которых отдельные пользователи стращают тем, что из-за ситуации в соседней стране в Молдове может случиться топливный кризис и что на некоторых АЗС уже наблюдается дефицит горючего.

В НАРЭ опровергают слухи о дефиците топлива в РМ, утверждая, что сегодня его импорт осуществляется «в объёмах, сопоставимых со средними за период до начала кризиса на Украине». «Запасов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, находящихся у нефтяных компаний-импортёров, – на достаточном уровне для удовлетворения существующего спроса», – цитирует регулятора ИА Moldpress.

В НАРЭ утверждают, что следят за развитием ситуации в регионе и прилагают усилия вместе с другими учреждениями, отвечающими за обеспечение государства необходимым объёмом топлива, для выявления альтернативных источников импорта, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке.

Анастасия Погодина