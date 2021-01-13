Горючие цены

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О том, почему в Молдове дорожает топливо

Если с весны 2020 года стоимость бензина, дизельного топлива и сжиженного газа несколько раз падала, радуя владельцев транспортных средств, то только за декабрь она успела вырасти уже дважды. И это не предел.

Восходящая тенденция

Первое подорожание произошло 12 декабря, когда бензин поднялся в цене на 60 банов, а газ – на 40 банов. Второй скачок случился перед самым Новым годом, 28 декабря, на 8–20 бануц, но, как прогнозируют Совет по конкуренции Молдовы (СКМ) и эксперты, на этом рост цен не остановится.

По информации СКМ, стоимость горючего поползла вверх из-за того, что после весеннего прошлогоднего падения мировые цены на нефть вновь стали расти и достигли докризисного уровня. В этой связи в последние несколько месяцев подорожало топливо и в Восточной Европе: с октября 2020 по январь 2021 года стоимость бензина и дизельного топлива в соседних с Молдовой странах – Румынии и Украине – выросла на 10–11%.

Как стало известно «АиФ в Молдове», наша страна в декабре импортировала автомобильное топливо на 15% дороже, чем в ноябре. Учитывая восходящую тенденцию международных котировок, а также предусмотренное бюджетно-налоговой и таможенной политикой на 2021 год увеличение акцизов на 9%, бензин, дизельное топливо и сжиженный газ продолжат повышаться в цене.

И если до марта 2019 года предельные цены на топливо по специальной формуле каждые две недели устанавливало Национальное агентство по регулированию в энергетике, то после этой даты регулятор вернул старую методологию расчёта. Теперь тарифы на горючее устанавливают операторы топливного рынка, исходя из собственных расчётов и маржи не выше 10%.

Все уловки с топливом происходят, когда падают цены, но не до того уровня, до которого следовало бы. Тогда мы радуемся снижению цен, но никто не проверяет, насколько они соответствуют реалиям.

Хороший навар

Как следует из анализа экономического эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицэ, в 2020 году в связи с благоприятной международной обстановкой в Молдове был самый дешёвый бензин за последние 10 лет. Если из средней цены продажи вычесть стоимость импорта бензина и все выплаченные налоги, тогда выяснится, что добавленная стоимость нефтяных компаний в 2020-м была самой высокой в нашей истории и составила минимум 3,53 лея/литр, что на 70 банов/литр больше средней за последние шесть лет.

Объём продаж топлива в 2020-м такой же, как в предыдущем году, а это означает, что в условиях кризиса поставщики топлива получили на 25% больше денег, чем за последние шесть лет. Только на розничной торговле бензином за 9 месяцев 2020 года ими было заработано дополнительно 100 млн леев.

Честные поневоле

В то же время В. Ионицэ отмечает, что если при снижении цен топливные компании получают хорошие доходы, то при их росте меньше всего на этом зарабатывают. В IV квартале минувшего года средняя цена нефти на международном рынке составила около $45/баррель, что на 53% больше, чем во II квартале, когда она стоила $29,34.

– В конце года вместе с подорожанием нефти на международном рынке топливные компании стали повышать цены на бензин, что всех раздражает, поэтому каждый начинает своё расследование данного дела, – отмечает экономический эксперт. – Но вот только сейчас они самые честные, а осуществляемое ими повышение можно экономически оправдать. Все уловки с топливом происходят, когда падают цены, но не до того уровня, до которого следовало бы. Тогда мы радуемся снижению цен, но никто не проверяет, насколько они соответствуют реалиям. В IV квартале цены на бензин начали расти, а у топливных компаний зафиксирован самый низкий дополнительный прирост за последние два года.

Совет по конкуренции Молдовы намерен отслеживать, как развивается рынок нефтепродуктов в нашей стране, и оперативно вмешиваться, если будет нарушаться законодательство в области конкуренции.

Анастасия Погодина