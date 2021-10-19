Горит всё синим пламенем

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Ненависть власти к России ставит под удар весь молдавский народ

Сегодня PAS и соросята дружным хором обвиняют Россию в «газовом шантаже».

Раньше им мешал Додон, теперь мешает Путин, завтра – сам народ!

Как PAS и Майя Санду лаяли на Кремль…

Но давайте посмотрим на поведение Майи Григорьевны и PAS в отношении России.

19 июля Санду подписывает Батумскую декларацию, где Россию обвиняют в агрессии против Украины, Грузии и Молдовы.

23 августа президент Молдовы участвует в «Крымской платформе», заявив, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право.

27 августа Санду устраивает парад независимости, в котором участвуют Зеленский, Дуда и Йоханнис, а президент Украины делает антироссийские заявления.

2 сентября глава молдавского государства участвует в передаче In profunzime (PRO TV), где, с подачи ведущей, заявляет, что Россия развязала войну в Приднестровье.

15 сентября цена на газ на европейском рынке достигла $960! Майя Санду заявляет, что переговоры о закупке газа должна вести компания «Молдовагаз», а не правительство.

30 сентября Молдова отказала во въезде российскому миротворцу через кишинёвский аэропорт!!!

11 октября депутат от PAS Л. Николаеску-Онофрей требует от КСТР провести мониторинг русскоязычных каналов НТВ и «Первый в Молдове», намекая на их закрытие! И это уже во время газовых переговоров!

13 октября президент Молдовы отказалась представлять страну на заседании Совета глав государств СНГ в Минске. Вместо Майи Санду в видеоконференции участвовала премьер-министр Наталья Гаврилица.

14 октября Молдова отозвала своего представителя в Евразийской экономической комиссии, где имела статус наблюдателя. Глава МИД Попеску заявил, что должность представителя в ЕЭК обходится в €10 тысяч, но «при этом не приносит должной отдачи».

14 октября министр инфраструктуры и регионального развития А. Спыну с трибуны парламента обвинил Россию в «газовом шантаже».

А теперь, позвольте, задать вам несколько вопросов:

Вы называете Россию агрессором, оккупантом и так далее. А потом вы просите скидку на газ до $200? Вы здоровы на голову? Вы отказываетесь вести переговоры с Россией, утверждая, что это дело «Молдовагаз». А потом идёте на переговоры – но без подготовки, когда уже истёк контракт! Это вы называете ответственностью? Вы говорите, что Россия вас шантажирует. Спикер Гросу же заявил, что нет давления и шантажа! Кто из вас лжёт? И в чём шантаж? Вы утверждаете, что цена на газ везде выросла и, дескать, переговоры бесполезны. Но почему Беларусь получила газ по $130, Германия – по $220, Венгрия – по $350, а Молдова – по $790? Почему президент Сербии Вучич публично просит Путина о скидке на газ, а вы – нет. Гордость не позволяет? При «плохом» Додоне газ стоил $125. При «хорошей» Санду – $790. А можно узнать, почему? Вы говорите, что российский газ «пахнет шантажом». Тогда почему вы предлагаете брать у Румынии газ, который тоже является российским, но только будет дороже? Румын значит не шантажировали? Вы точно в своём уме?

Вывод прост. PAS – это некомпетентные, ленивые и самодовольные популисты. Им плевать на народ и его страдания. Для них главное – воля заокеанских хозяев. А народ пускай платит и терпит…

Молдова могла бы брать газ из Румынии. Но сама Румыния берёт газ у «Газпрома», и она должна получить одобрение Миллера на этот счёт. Даже если Румынии чудом удастся это сделать, то газопровод Яссы-Унгены имеет максимальную пропускную способность в 1,5 млрд м³, то есть всего 50% от наших нужд.

Газовый цугцванг

На самом деле ситуация с газом очень плохая. И страну может захлестнуть настоящий коллапс. Уже сегодня давление в газопроводе упало с 3.9 до 0.8! Дело в том, что Молдова импортирует в среднем 2,9 млрд м³ газа (из которых 1,8 млрд м³ идёт в Молдову, 1,1 млрд м³ – в Приднестровье). Так как новый контракт с «Газпромом» не был подписан, Молдове на месяц продлили контракт по старым ценам – $790!

Конечно, Молдова могла бы брать газ из Румынии. Но сама Румыния берёт газ у «Газпрома», и она должна получить одобрение Миллера на этот счёт. Даже если Румынии чудом удастся это сделать, то газопровод Яссы-Унгены имеет максимальную пропускную способность в 1,5 млрд м³, то есть всего 50% от наших нужд. Румынского газа нам хватит только для центра и севера. Юг и Приднестровье останутся без газа. Да и этого газа недостаточно для нормального обогрева квартир…

Перекрыть газ Приднестровью, как предлагают некоторые неадекваты, значит остаться без электроэнергии. Напомним, что 85% электричества мы закупаем у Кучурганской электростанции, которая уже перешла на уголь из Украины. Но и его недостаточно. Украина, к примеру, ранее отказалась от угля и электричества из России и Беларуси. Теперь у неё самой образовался дефицит, который Киев пытается решить путём возобновления поставок электроэнергии из Беларуси. Если покупать электроэнергию у Украины, то делать это тоже придётся через Кучурган. Более того, Кучурган нам продаёт электричество по $53 за мегават, а Украина предлагает по $153! В соседней Румынии и вовсе $200!

Цугцванг, короче.

Полная неадекватность

Продлённый контракт по газу между Россией и Молдовой истекает уже в конце октября.

Что делает руководство Молдовы, кроме организации кинофестиваля ЛГБТ и голосования за Стамбульскую конвенцию (она даёт новые привилегии ЛГБТ) аккурат в день Покрова Божьей Матери?

Президент Майя Санду отправилась искать газ в Австрии, Андрей Спыну – в Польше, глава МИДЕИ Нику Попеску – в Болгарии. В эфире одного из телеканалов депутат Михай Попшой проболтался, что власть ждёт Дмитрия Козака в Молдове! Дескать, у нас нет времени ехать в Москву – ему надо, пускай и приезжает!

У нас в этом контексте возникли некоторые вопросы:

А Козак знает, что вы его ждёте? Он должен приехать или приползти? А может сразу пригласите Козака на «Крымскую платформу» и там обсудите цену на газ? Вы сначала потребуете вывод миротворцев, а потом скидку на газ, или наоборот?

Кстати, уже 18 октября стало известно, что Дмитрий Козак не приедет на этой неделе с визитом в Молдову. Об этом объявила президентура, которая получила официальный ответ из России. Также администрация президента Санду неохотно подтвердила слова М. Попшоя, что она пригласила Дмитрия Козака посетить Молдову, но его график работы перегружен… Мягко говоря, Санду плюнула в сторону Москвы. Москва ответила тем же.

Дошло до абсурда. Власти Приднестровья заявили 18 октября, что Молдова попросила их переговорить с Москвой по газу! Взамен Кишинёв обещал Тирасполю решить проблему пересечения границы с Украиной для машин с приднестровскими номерами. Улавливаете суть? Блокада машин с приднестровскими номерами Украиной произошла по просьбе молдавских властей….

При этом ситуация сегодня более чем критическая. В связи с кризисной ситуацией с поставками природного газа в Республике Молдова столичный поставщик тепла «Термоэлектрика» перешёл на сжигание мазута… 15 октября «Термоэлектрика» исчерпала личный запас мазута, получив 16 500 тонн мазута из госрезервов!!!

Кстати, а вы заметили, что газ в плите поменял цвет и почти не греет?

Богдан Цырдя,

политолог

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