Горе-водителя накажут за повторную пьяную езду без прав

Горе-водителя накажут за повторную пьяную езду без прав

Ночью в селе Гидирим автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ. За рулём находился 24-летний сельчанин. От мужчины исходил резкий запах спиртного.

Представить водительское удостоверение водитель не смог, так как никогда его не получал, пишет mvdpmr.org. Также было установлено, что ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду без документов.

Обстоятельства инцидента выясняются. На этот раз мужчине грозит ответственность уголовная.

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