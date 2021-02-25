Горе-водителя накажут за повторную пьяную езду без прав

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Ночью в селе Гидирим автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ. За рулём находился 24-летний сельчанин. От мужчины исходил резкий запах спиртного.

Представить водительское удостоверение водитель не смог, так как никогда его не получал, пишет mvdpmr.org. Также было установлено, что ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду без документов.

Обстоятельства инцидента выясняются. На этот раз мужчине грозит ответственность уголовная.

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