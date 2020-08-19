Горе-угонщик: пьяный сельчанин сел за руль чужого авто, но далеко не уехал

Горе-угонщик: пьяный сельчанин сел за руль чужого авто, но далеко не уехал

Инцидент произошёл в Кицканах. Водитель Volkswagen Passat ненадолго вышел из машины, ключи оставил в замке зажигания. Этим воспользовался злоумышленник.

Мужчина сел за руль чужого авто, однако далеко уехать ему не удалось. Помешали два фактора: угонщик не имел навыков вождения, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. На соседней улице, пишет mvdpmr.org, он врезался в ограждение частного дома.

Хозяин авто успел вызвать милицию. Правонарушителя задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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