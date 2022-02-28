Горе-строители: в столице поймали двух рецидивистов, обчищавших квартиры (ВИДЕО)

Горе-строители: в столице поймали двух рецидивистов, обчищавших квартиры (ВИДЕО)

Это уроженцы Глодянского и Фалештского районов, ранее они уже были судимы.

Полиция установила, что подозреваемые работали в новостроях. Из ремонтируемых квартир они выносили котлы, телевизоры, электроинструменты и пр. За январь-февраль текущего года мужчины успели “провернуть” не менее 10 краж. В ходе обысков полиция обнаружила некоторые из украденных вещей, их вернут владельцам.

Подозреваемые признали свою вину, они задержаны на 30 суток. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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