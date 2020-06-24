Горе-предприниматель: мужчина украл из магазина кроссовки и пытался их перепродать

Горе-предприниматель: мужчина украл из магазина кроссовки и пытался их перепродать

В милицию обратился владелец спортивного магазина в Рыбнице. Оказалось, один из клиентов вынес из торгового объекта пару кроссовок.

Товар мужчина пошёл реализовывать на рынок, в помощники взял товарища. По роковой случайности потенциальный клиент заметил знакомую бирку и сообщил о подозрительных предпринимателях хозяину. Тот сразу позвонил в милицию, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители задержали злоумышленников на рынке. Главным подозреваемым в краже оказался 30-летний ранее неоднократно судимый рыбничанин.

По факту кражи проводится проверка. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

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