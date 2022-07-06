Горе без ума

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О поэтапном уничтожении системы высшего образования в РМ

Анастасия Погодина,

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Министерство образования и науки Молдовы объявило о ликвидации ряда университетов и научных институтов путём слияния с более мощными государственными вузами. Но самое страшное то, что аграрную страну оставляют без сельскохозяйственного университета.

Поглотят с потрохами

28 июня министр образования Анатолий Топалэ на пресс-конференции объявил о запланированной руководимым им министерством реформе высшего образования путём реорганизации пяти университетов и 18 научных институтов. Перестанут существовать как самостоятельные вузы Тираспольский государственный университет (во время вооружённого конфликта на Днестре эвакуированный в Кишинёв), Государственный аграрный университет Молдовы, имеющий почти 90-летнюю историю, Государственный университет физической культуры и спорта, Тараклийский госуниверситет им. Григория Цамблака (создан по инициативе глав государств Молдовы и Болгарии в знак дружбы между народами), Академия государственного управления (национальный центр подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов).

Под управление Государственного университета Молдовы перейдут Государственный университет физкультуры и спорта и Академия публичного управления. Реорганизация Технического университета Молдовы предусматривается путём присоединения к нему Государственного аграрного университета. Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ поглотит Тираспольский и Тараклийский госуниверситеты. К Академии экономических знаний Молдовы будет присоединён Национальный институт экономических исследований. А учредителем Академии музыки, театра и изящных искусств, а также Института культурного наследия вместо Минобразования станет Министерство культуры.

Больше всего общественность возмутилась из-за того, что власть решила закрыть вуз, который готовит специалистов для сельскохозяйственной отрасли, являющейся стратегической для Республики Молдова.

В выигрыше кто?

Как следует из разъяснений министра образования, после реорганизации ряда госуниверситетов путём слияния с другими студенты и преподаватели только выиграют, потому что будет вкладываться больше средств в модернизацию университетской инфраструктуры.

– Мы хотим создать большие, сильные университеты, предлагающие молодёжи образовательные возможности… У нас есть отличные преподаватели и исследователи, и мы хотим сосредоточить эти ресурсы в крупных университетах, чтобы дать молодым людям возможность учиться дома. Будут созданы и модернизированы учебные помещения, общежития, спортивные залы и площадки, – сказал А. Топалэ.

Охота на имущество

Однако инициатива Минобразования вызвала резкую критику в обществе. Фактически все университеты, попадающие под реорганизацию, выступили с открытыми письмами, требуя остановить процесс реформирования. Больше всего общественность возмутилась из-за того, что власть решила закрыть вуз, который готовит специалистов для сельскохозяйственной отрасли, являющейся стратегической для Республики Молдова.

Люди возмущены тем, что действующая власть через Министерство образования навязывает реорганизацию вузов, что никто не обсуждал это с широким кругом экспертного сообщества и руководителями университетов и институтов. Многие эксперты, специалисты и представители гражданского общества высказывают мнение, что власть ликвидирует вузы с той целью, чтобы насильственно присвоить имущество в миллиарды леев, а мнение граждан никого из них не волнует. Да и кому нужны умные и образованные люди? Не зря говорится: для того чтобы уничтожить нацию, не нужны бомбы – необходимо лишь уничтожить систему высшего образования.