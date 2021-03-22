Головатюк: Утверждение правительства – это единственный вариант решения первостепенных проблем страны!

Головатюк также отмечает, что “всякие разговоры о полном локдауне недопустимы”.

– Мы помним, какой удар по экономике, а стало быть, и по бюджету нанесли ограничительные меры в прошлом году. Но тогда для правительства всё это было в новинку, а сейчас у нас уже есть опыт – и внутренний, и международный! Необходимо сочетать меры по борьбе с вирусом и меры всесторонней поддержки бизнеса. Главное сейчас: 1. Победить вирус; 2. Решить проблемы бюджета; 3. Обеспечить жизнеспособность бизнеса хотя бы на уровне простого воспроизводства! Решение второй и третьей задачи позволит не допустить снижения уровня жизни населения за счет сохранения рабочих мест и адресных компенсаций неработающим! И лишь после этого необходимо сосредоточиться на решении перспективных вопросов – обеспечить выход экономики на путь устойчивого развития на основе активизации инвестиций и экспорта! Но об этом надо думать уже сейчас! – подчеркнул Владимир Головатюк.