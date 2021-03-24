Головатюк: Россия готова предоставить Молдове вакцину “Спутник V” (ВИДЕО)

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Российская Федерация готова предоставить нашей стране вакцину “Спутник V”, в том числе в форме пожертвования. Об этом в рамках специального выпуска на “НТВ Молдова” заявил посол Молдовы в России Владимир Головатюк. В то же время, по его словам, звучащие в нашей стране на высоком уровне противоречивые заявления насчёт российской прививки в Москве воспринимают с недоумением.

– Надо понять российских представителей власти: когда мы были готовы по всем фронтам начать “наступление” и получить вакцину, пошли заявления в медийном пространстве о том, что ни одно государственное медучреждение Молдовы не будет иметь права её использовать. Ведь эти заявления читают. В своих беседах с МИД Молдовы я всегда говорил: Молдова находится под пристальным вниманием всех государств, знаковых игроков, и все эти заявления отслеживаются и фиксируются. В то время как многие государства просят у России о возможности предоставить вакцину, представители Молдовы говорят, что “мы не будем её использовать в государственных медучреждениях”, – посетовал Головатюк.

Наша страна, считает он, должна получить в небольших количествах разные виды вакцин от коронавируса, чтобы понять предпочтения граждан, и уже после закупить необходимое число для массовой вакцинации населения.

– Хочу, чтобы граждане РМ правильно поняли “расклад”: РФ готова пойти на этот шаг, это мне было заявлено. Необходимо соблюсти все процедуры и обратиться властям Молдовы. Мы исходим из того, что гражданам РМ необходимо дать выбор. Человек – сознательное существо, он должен самостоятельно решить, какую вакцину выбрать. И властям Молдовы желательно получить в небольших количествах какую-то вакцину и посмотреть спрос на неё. Допустим, 100 тысяч доз “Спутника” будут предоставлены бесплатно. Если увидим, что эта вакцина востребована – тогда заказываем по максимуму, насколько нам пойдут навстречу, чтобы осуществить массовую иммунизацию населения, – добавил посол Молдовы в России.

Напомним, что вакцина “Спутник V” была официально зарегистрирована в РМ. Ранее председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал, что администрация Майи Санду попыталась воспрепятствовать этому.

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