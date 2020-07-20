Головатюк: Правительству Кику удалось главное – сохранить целостность страны и стабильность (ВИДЕО)

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Сложившаяся во всем мире ситуация в связи с пандемией коронавируса не могла не отразиться и на Молдове, но правительству Иона Кику удалось в этих условиях главное: сохранить целостность страны и стабильность. Об этом в рамках выступления с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

– Эксперты говорили: лей обвалится. Где это?! Этого нет. Есть стабильность. Рынок доверяет правительству, а вы – нет. Они рискуют деньгами, а вы – словами, – сказал он.

Головатюк также опроверг обвинения оппозиции в адрес правительства Кику в якобы финансовой изоляции страны, отметив, что поступления в Молдову в этом году существенно превысили показатели прошлых лет.

– Партнеры, кредиторы Молдовы доверяют этому правительству. На прошлой неделе Еврокомиссия приняла решение выделить Молдове еще 100 млн евро. Некомпетентному, как вы говорите, правительству? Решение было принято, всё остальное – инсинуации, – заявил он.

Вотум недоверия правительству Кику, отметил Головатюк, не приведет к желаемому оппозицией результату.

– Результат будет ноль. Правительство продолжит работу, а когда будут выборы, народ всё разрешит, – подытожил он.

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