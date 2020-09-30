Голодными не останемся

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О том, как отсутствие осадков сказалось на экономике РМ

Каждый неурожайный год вызывает у пожилых людей тревогу, граничащую с паникой. Молодые люди, привыкшие к тому что в магазинах всегда и всё есть, по этому поводу особо не беспокоятся. Сложнее всех, наверное, приходится правительству, которое должно всё подсчитать и рассчитать. Спешим заверить: голода не будет, хотя проблем более чем достаточно.

Тревожный сентябрь

Правительство Молдовы, изучив ситуацию на продовольственном рынке, заявило, что, несмотря на засуху, внутренние потребности в пшенице, кукурузе и подсолнечнике будут обеспечены. Кроме того, в стране есть и экспортные возможности.

В этом году было собрано около 630 тыс. тонн пшеницы, а местное потребление не превышает 350 тыс. тонн. Экспортный потенциал составляет 300 тыс. тонн, поэтому на данный момент вопрос о нехватке пшеницы не стоит. Тем более что есть предложения на украинском рынке по ценам, сопоставимым с нашими. То есть стратегическими продуктами мы обеспечены. По крайней мере в нынешнем сезоне.

Однако длительное отсутствие дождей в конце лета и в первом месяце осени предвещает возможные проблемы в следующем году.

– Правительство по-прежнему заботит ситуация в сельском хозяйстве, а именно отсутствие осадков, – отметил премьер-министр Ион Кику. – В конце сентября аграрии должны засеивать пшеницу на следующий год. В связи с тем что нет осадков столько месяцев и обработка полей идёт тяжело, правительство разрабатывает специальную программу, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Молдовы в 2021 году. Некоторые меры могут начать вводить уже этой осенью.

В этом году в Молдове нет рисков, связанных с продовольственной безопасностью. В то же время необходимо разработать долгосрочную национальную программу по предотвращению последствий засухи.

Напрасные труды

Фермеры очень долго протестовали, требуя достойных компенсаций за потерянный урожай. И правительство, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, нашло возможности их поддержать. Аграрии получают частичную компенсацию за потерю урожая зерновых первой группы, то есть 1500 леев на гектар пшеницы, а за другие культуры даже больше. И деньги выплачиваются.

Но от засухи пострадали не только фермеры. Десятки тысяч молдавских крестьян кормятся за счёт подсобного хозяйства. Жгучее солнце не пощадило и их скромные наделы, но потерянный урожай им никто не возместит.

– С ранней весны до поздней осени мы трудимся на своих земельных участках, заготавливаем продукцию на зиму, – рассказывает жительница села Малиновское Рышканского района Раиса Викнянская. – Много денег вложили в рассаду и семена, но овощей практически не было, очень низким оказался урожай картофеля, плохо уродила кукуруза. У нас есть корова, но не знаем, чем будем её кормить. Держали гусей и кур, но практически всю птицу вытаскали лисы. Они селятся в заброшенных домах, которых с каждым годом становится всё больше. Думаем, что цены на все продукты повысятся, а у нас с мужем общий семейный доход из двух пенсий – 3300 леев.

Сейчас крестьяне тратят свои пенсии, чтобы закупить на зиму хоть какую-то тепличную или привозную с/х продукцию. Благо есть своя пшеница – её выдали на квоты. Но надо приобрести уголь и дрова, нужно оплачивать счета за газ, свет и воду и т. д.

Старые грабли

Молдова не в первый раз сталкивается с ситуацией, когда урожай зерновых оказывался на очень низком уровне, и уже возникали вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. Нечто подобное было в 2003 году. По мнению экономиста, директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, тогда была допущена серьёзная ошибка. Предполагалось, что собранной продукции в совокупности с имеющимися резервами должно хватить до следующего урожая. Молдова вовремя не закупила продовольственную пшеницу, а потом её пришлось приобретать по завышенным ценам. Чтобы спасти ситуацию, государство обязало крупные пекарни производить так называемый социальный хлеб, который стоил немного ниже себестоимости. Но понятно, что его покупали все, не только особо нуждающиеся. И хлебобулочные предприятия, даже получая муку по более низкой цене, несли большие убытки.

– В 2003 году буквально за несколько месяцев «Франзелуца» из прибыльного предприятия превратилась в убыточное, а маленькие пекарни, которые до этого успешно работали, закрылись, не выдержав конкуренции, – поясняет Галина Шеларь. – Поэтому сейчас важно оценить весь урожай и определить его качество, ведь не из всякой пшеницы можно печь хлеб. Необходимо просчитать, как ситуация отразится на животноводстве, благодаря которому производятся молочные продукты первой необходимости. И при этом ещё нужно не упускать ситуацию с COVID-19, потому что никто не знает, что может произойти, когда он столкнётся с сезонным гриппом, и как на это всё отреагирует экономическая логистика. Поэтому ко всему происходящему нужно отнестись очень серьёзно и ответственно, для того чтобы не переоценить свои возможности. Любые ошибки могут очень дорого стоить.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в аграрном секторе может сыграть на руку некоторым оппозиционным политикам, вступающим в предвыборную гонку, но политических игр на кризисе ни в коем случае нельзя допускать. На фоне неурожая от пиар-экономики нужно отказываться. Тем более нельзя запугивать население и без того взбудораженное COVID-19. И в целом – не следует наступать на старые грабли.

Комментарий

Проблему снимут деньги

Михаил Пойсик, доктор экономики:

– Когда у нас говорят о продовольственной безопасности, я отношусь к этому с большим скептицизмом. Считаю, что эта проблема для Молдовы надумана. Она важна для больших стран, таких как Китай, Россия, США, где огромное количество населения. Для маленьких стран важна проблема высокоэффективной экономики. К примеру, в Сингапуре продукция практически не выращивается, но при этом цены на неё ниже, чем у нас. Когда есть деньги, нет проблем купить всё необходимое. У нас не уродились пшеница, кукуруза и другие культуры, а в Белоруссии – избыток. Если у нас будут деньги, мы можем купить пшеницу и другие продукты питания по хорошей цене. То есть у населения должен быть достаточно высокий уровень доходов, а государству необходимо иметь значительные валютные резервы.

Мнение эксперта

В допустимых пределах

Тудор Робу, заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН в Республике Молдова (Food and Agriculture Organization, FAO):

– FAO была создана ещё в 1945 году как специализированное агентство ООН. Благодаря её программам во многих странах внедряются различные сельскохозяйственные проекты и международные стандарты качества продукции. Организация отслеживает продовольственную безопасность многих государств и помогает им избежать кризисов, способствует укреплению потенциала в области устойчивого управления природными ресурсами и риском бедствий. Целей и задач у FAO очень много.

Что касается ситуации в Молдове, связанной с засухой и низким уровнем урожая, то мы рекомендуем правительству и его партнёрам провести реальную оценку полученной сельхозпродукции и нанесённого стихией ущерба. Когда мы узнаем результат, будут выявлены дополнительные меры поддержки со стороны государства и партнёров по развитию. В этой части FAO тесно сотрудничает с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ. Оценка первой группы хлебов уже проведена, сейчас собираются данные по второй – в частности по кукурузе и подсолнечнику.

Мы считаем, что в этом году в Молдове нет рисков, связанных с продовольственной безопасностью. В то же время необходимо разработать долгосрочную национальную программу по предотвращению последствий засухи. Реализация этой программы должна быть поддержана определёнными финансовыми и техническими ресурсами, а также необходимой инфраструктурой. И на всё это потребуется много времени.

Если говорить о госрезервах, то это дело каждого отдельного государства. У нас нет общего мнения по этому поводу. Кто-то запасается пшеницей, кто-то кукурузой – везде есть свой стратегический продукт. Некоторые страны вообще не делают запасов, но мы поддерживаем правительство Молдовы в том, что такие резервы в стране имеются. В условиях проявления частых климатических феноменов это хороший инструмент поддержки населения. В то же время Молдова – открытое для торговли государство и может на выгодных условиях пополнять продовольственные запасы извне. Кстати, мировой урожай пшеницы в этом году выше, чем 2–3 года назад.

Понятие продовольственной безопасности включает в себя два критерия: наличие продуктов и их доступность. Но даже если их стоимость и увеличится, то лишь в пределах международных цен. Так что никакого продовольственного кризиса в Молдове мы не ожидаем.

Наталья Устюгова