Голодная жизнь

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О том, как добрые люди пытаются накормить Молдову

В разные времена благотворительные столовые существовали во многих странах мира и в СССР, потому что они все были очень дешёвыми, доступными, а следовательно – социальными. Но сейчас статус бесплатных обедов на территории Молдовы изменился. Они становятся спасительной «таблеткой» от немощи и преждевременной смерти.

У ворот Кристины

Очень многие люди, нуждающиеся в дополнительном питании, до сих пор стесняются обращаться за помощью в благотворительные организации. Пенсионерам, проработавшим по 40 – 50 лет на благо государства, стыдно признаться даже самим себе в том, что их труд был обесценен до уровня нищеты. Но, перешагнув через гордость, некоторые начинают с благодарностью принимать помощь, которую оказывают сердобольные самаритяне. Во время пандемии проблема голода обострилась. Именно в этот период начала свою благотворительную деятельность жительница Кишинёва Кристина Спыну.

В социальных сетях она создала три группы. Изначально женщина просто отдавала то, что оставалось в семье, а готовит Кристина очень вкусно и даже вела свой кулинарный блог. Она сообщала, сколько обедов может предоставить, и люди подходили к воротам её дома и забирали горячую еду. Потом появилась группа «Бесконтактная помощь продуктами». Кристина, её друзья и единомышленники покупают продукты и оставляют в ячейках крупных магазинов, откуда их забирают волонтёры и относят нуждающимся. В декабре 2020 года она создала общественную организацию Frigider comunitar («Общественный холодильник»), которая дважды в неделю предоставляет около 100 бесплатных обедов.

– Мы готовим вкусные обеды из хороших продуктов, устраиваем праздники для детей из малообеспеченных семей, – уточняет Кристина Спыну. – Моя кухня не оснащена кондиционером, и я не могу много готовить в жару, поэтому сейчас моя задача – снабжать продуктами сельские столовые Флорешт и двух сёл. Почему именно этот район? Мне позвонила совершенно незнакомая женщина, сказала, что у неё есть все условия для хранения и приготовления пищи, потом с такой же инициативой обратились и другие энтузиасты. В Молдове очень много открытых людей, которые хотят нести добро. Продуктами нас снабжают разные люди, которые слышали о нашей деятельности или читали в социальных сетях. Частично помогает «Банк продовольствия». Производители не очень-то идут нам навстречу, а летом вообще многие в отпусках. Сейчас элементарно не хватает круп, и мы всегда испытываем дефицит одноразовых пищевых контейнеров. Желающих посещать наши обеды гораздо больше, чем мы можем обслужить. Но те, кому мы помогаем, очень благодарны. Словами не передать – это нужно видеть своими глазами.

Пожилые одинокие люди, которые плохо питаются и не могут самостоятельно готовить, становятся немощными и просто угасают. Голод является пусть не прямой, но косвенной причиной смерти.

Не довести до гнили

Упомянутый «Банк продовольствия» («БП») был создан волонтёрами из социальной миссии Diaconia тоже в период пандемии и, как выяснилось, появился он очень своевременно. Уже через несколько месяцев его основатели подали заявление на вступление в Федерацию европейских банков продовольствия, и «БП» был зарегистрирован как самостоятельная структура. Ещё в конце года у него было всего 25 партнёров, которым поставлялась продукция, сейчас их около 150, среди них – столовые, приходы, Дома престарелых и т. д. Эти социальные структуры предоставляют горячие обеды или продуктовые пакеты около 7 тыс. нуждающихся. За год через «БП» прошло 220 тонн продуктов питания, которые могли быть уничтожены.

– Людей, которым нужна еда, гораздо больше, но мы не можем брать на себя ответственность за конечное распределение, этим занимаются наши партнёры на местах, – поясняет директор АО «Банк продовольствия» Олег Параскив. – Можно сказать, что сейчас наши возможности даже больше, чем могут освоить партнёры, потому что у многих из них нет условий для длительного хранения продуктов. А государственные социальные службы за поддержкой к нам не обращаются, поскольку если они воспользуются дотациями извне, то на следующий год им урежут финансирование. Поэтому никто не хочет рисковать.

«Банк продовольствия» работает в основном с производителями и крупными супермаркетами с внешним управлением. В социальную миссию Diaconia как-то позвонил предприниматель, у которого сорвалась крупная сделка, и предложил 93 тонны замороженных плацинд-полуфабрикатов, иначе бы товар испортился. И всё удалось сохранить и распределить.

Вместе с тем руководители местных торговых сетей говорят, что у них нет остаточной продукции, хотя мы видим, сколько еды выкидывается в мусорные баки, в том числе и хлеб. Видим мы и как копаются в загнивающей на солнце массе нищие голодные люди. А ведь можно было накормить их этой едой, когда она была ещё съедобна. «Банк продовольствия» стремится решить казалось бы простую проблему, затрагивающую тысяч граждан, – голод. Однако чтобы упорядочить его работу, необходима законодательная база.

Попробуй проживи

Согласно данным НКСС, средняя пенсия по возрасту в РМ составляет 2255 леев, её получают более 521 тыс. человек. Государственные социальные пособия получает более 71 тыс. граждан. Из них 11 тысяч, достигших установленного пенсионного возраста, – 593 лея;15 тыс. лиц с ограниченными возможностями – 586 леев; 10,6 тыс. детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет – 806 леев; более 6 тыс. детей, потерявших кормильца, – 647 леев.

Пожилые = бедные

По большому счёту социальную столовую можно открыть в каждом населённом пункте. Но для этого нужны специальное помещение, машина для перевозки продуктов, холодильники, квалифицированные повара и много ещё всего. В большинстве сёл таких условий нет, чего не скажешь о столице.

С началом пандемии социальная столовая в секторе Ботаника на время закрылась, но бенефициары продолжают получать помощь в виде больших продуктовых пакетов. В год обслуживается около 900 человек. Сейчас по принципу ротации они получают помощь раз в три месяца. Стоимость пакета 600 – 700 леев. Помимо всего, он включает около 12 кг мяса.

– Социально уязвимый сегмент населения в принципе достаточно большой, но мы ориентируемся на поступающие заявки, – говорит вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский. – Я не исключаю, что кто-то из нуждающихся не информирован и не обратился за помощью. Если заявок будет больше, чем мы можем обслужить, мы в любой момент готовы обратиться к муниципальному совету, чтобы внести некоторые поправки в финансирование. Тем более что речь не идёт о баснословных суммах. В нашем секторе благотворительные обеды или продуктовые пакеты предлагает несколько церквей, но мы заметили, что туда ходят те же люди, которые питаются и у нас. Население в столице, как и во всей Молдове, из-за миграционных процессов становится более старым, поэтому и более бедным, нуждающимся в поддержке.

Всех проблем социально уязвимых граждан ни примэрии, ни благотворительные фонды решить не могут. Сытой Молдова станет только тогда, когда люди будут получать достойные зарплаты, пенсии и пособия. Ну а волонтёры будут приходить к одиноким старикам и инвалидам не столько для того, чтобы их накормить, а чтобы поддержать общением и добрым словом.

Мнение Недори

Таблетки на обед

В Молдове очень много людей, питающихся неполноценно. Это не медицинский, а социальный вопрос. Я знаю семьи, чей рацион, мягко говоря, очень скромный, в том числе и из-за нехватки средств. Что касается малышей, там другая проблема. Сейчас рожают мало и детей закармливают сладостями сомнительного качества. Другое дело – многодетные семьи, где на самом деле очень скудное питание. Кроме того, до сих пор родители уезжают на заработки и оставляют деток на пожилых бабушек, которые не могут позаботиться даже о себе, не то что о внуках. Неполноценное питание замедляет развитие детей, снижает иммунитет, негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и других системах организма. Ну а пожилые одинокие люди, которые плохо питаются и не могут самостоятельно готовить, становятся немощными и просто угасают. У многих на почве недоедания развивается анемия, из-за нехватки кальция страдают суставы. Голод является пусть не прямой, но косвенной причиной смерти. Когда перед пенсионером встаёт выбор что купить – еду или лекарства, – он предпочитает таблетки, которые врач выписал или сосед подсказал, тем и живёт. Это неправильно, ведь нередко полноценное сбалансированное питание может стать альтернативой медикаментозному лечению. При этом, конечно, препараты от хронических болезней нужно принимать регулярно.

Дина Недоря,

врач-терапевт Дрокивской районной больницы

Наталья Устюгова