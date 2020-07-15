Годовщина попытки госпереворота в Турции: Додон направил послание Эрдогану

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По случаю годовщины попытки государственного переворота в Турецкой Республике в 2016 году Игорь Додон направил послание Реджепу Тайипу Эрдогану. От имени граждан Республики Молдова и от себя лично Додон отдал дань памяти героям, пожертвовавшим собой, защищая конституционные институты Турецкой Республики.

– Рад отметить, что Турецкой Республике удалось успешно нейтрализовать негативное воздействие хаоса, созданного в результате этого печального события. День демократии и национального единства стал символом борьбы за сохранение национального достоинства, свободы и демократии. Вместе с тем подтверждаю, что Республика Молдова решительно осуждает любые действия, направленные против правового государства и остается надежным и верным партнером Турецкой Республики в обеспечении национальной безопасности и поддержании мира, – отметил глава государства.

В этом контексте он подчеркнул важность расширения взаимной поддержки по вопросам, касающимся независимости, суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов развития двух стран и выразил уверенность в том, что, несмотря на многочисленные и серьезные вызовы, у народов Молдовы и Турции есть безопасное и светлое будущее.

– Искренне желаю Вам всех благ, сил и больших успехов в Вашей ответственной деятельности, а турецкому народу – благополучия и процветания. Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении, – заключил Игорь Додон.

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