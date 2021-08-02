Годовалый ребёнок получил травмы в результате ДТП в Оргееве (ФОТО)

0

Авария произошла накануне на круговом перекрёстке в Оргееве.

По данным полиции, 39-летний водитель Opel не уступил дорогу автомобилю BMW, за рулём которого находилась 20-летняя девушка. В результате транспортные средства столкнулись, передаёт deschide.md.

Травмы получила годовалая девочка, которая находилась в машине Opel. Её госпитализировали.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.