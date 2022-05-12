Годовалый малыш попал в больницу, обварившись кипятком

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О маленьком пациенте из села Гидирим в милицию сообщили врачи. Ребёнка с ожогом грудной клетки и шеи привезли родители.

Мама мальчика пояснила: находилась с сыном на кухне – заваривала чай. В это время ребёнок играл на полу. Женщина отвернулась и не заметила, как малыш ухватил чашку и опрокинул на себя кипяток, пишет mvdpmr.org.

В больнице мальчику оказали помощь. С ожогами I–II степени он проходит лечение в стационаре.

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