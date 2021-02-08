Годовалый малыш получил ожоги, опрокинув на себя горячий казан

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О маленьком пациенте, поступившем с ожогами в больницу, врачи сообщили в дежурную часть.

Инцидент произошёл в одном из частных домов в селе Выхватинцы. Женщина опустила горячий казан на пол, чтобы остудить, а сама отлучилась в ванную. В это время годовалый малыш по неосторожности зацепил ножкой горячую посуду. Кипяток попал на бедро и часть туловища ребёнка. Родители привезли пострадавшего в больницу.

Врачи, пишет mvdpmr.org, диагностировали ожоги 4% тела I–II степени. Ребёнок находится под наблюдением врачей и идёт на поправку.

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