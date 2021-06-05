Годовалый малыш получил ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком

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Маленький мальчик, которому на днях исполнился годик, был доставлен в больницу с термическими ожогами. Инцидент произошёл в селе Терновка Слободзейского района.

Вернувшись с прогулки, мама малыша включила электрический чайник. Всего мгновенье – ребёнок дёрнул шнур и опрокинул на себя прибор. Кипяток попал на живот и ноги. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавшего с ожогами разной степени госпитализировали в Центр матери и ребёнка. Малыш находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении.

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