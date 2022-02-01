Годовалая малышка едва не отравилась моющим средством

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Инцидент произошёл накануне в Рыбнице. В больницу на “скорой” был доставлен годовалый ребёнок с подозрением на отравление моющим средством. Врачи сообщили о случившемся правоохранителям.

Глава семейства вернулся из магазина с покупками. Пакет с продуктами отдал супруге, бутылку со средством для обезжиривания поставил на тумбочку, сам снимал верхнюю одежду. Внимание маленькой дочки привлекла ёмкость с бытовой химией. Малышка зубами открыла колпачок и поднесла бутылку к губам. Отец это заметил. Родители промыли девочке рот и вызвали “скорую”.

Врачи осмотрели маленькую пациентку, оказали помощь и госпитализировали её в детское отделение больницы. Несколько дней малышка проведёт под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники по делам несовершеннолетних напоминают: все чистящие средства и лекарства должны быть вне зоны досягаемости детей. Одно мгновение – и ребёнок может отравиться.

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