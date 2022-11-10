Годовая инфляция в октябре в Молдове составила 34,62%

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Средние потребительские цены выросли за год в Молдове на 34,62%. Продукты питания стали дороже на 36,23%, непродовольственные товары – на 21,78%, а предоставляемые населению услуги – на 52,65%. Таковы данные Национального бюро статистики.

В октябре по сравнению с сентябрём цены выросли в среднем на 2,62%. Продукты питания стали на 3,35% дороже, непродовольственные товары – на 1,09%, а предоставляемые населению услуги – на 3,85%.

Больше всего подорожали овощи (на 22,1%), яйца (на 8,3%) и сахар (на 4,7%). На 0,6% подешевело растительное масло.

Обувь и одежда подорожали на 1,5 и 1,3% соответственно. Что касается коммунальных услуг, то горячая вода стала на 31,6% дороже, природный газ – на 27,3%, а электроэнергия – на 9,5%.

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