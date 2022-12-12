Годовая инфляция в Молдове в ноябре составила 31,4%

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Продукты питания подорожали за год на 33,1%, непродовольственные товары – на 21,2%, а предоставляемые населению услуги – на 44,7%.

За месяц – с октября по ноябрь – средние потребительские цены выросли на 1%. Продукты питания стали на 0,8% дороже, непродовольственные товары – на 0,9%, а предоставляемые населению услуги – на 1,5%.

Больше всего подорожали куриные яйца – на 12%. Овощи стали на 5,5% дороже, сахар – на 3,8%, хлеб – на 1,9%, молоко и молочные продукты – на 1,6%. Фрукты подешевели на 9,7%, растительное масло – на 0,6%.

В то же время топливо в указанный период стало на 1,2% дороже, электричество подорожало на 37,4%, а жилищно-коммунальные услуги в целом – на 2,5%.

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