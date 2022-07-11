Годовая инфляция в Молдове в июне достигла 31,83%. Продукты питания подорожали за год на 34%

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В то же время непродовольственные товары стали на 23,44% дороже, а предоставляемые населению услуги – на 40,7%.

В июне средние потребительские цены выросли ещё на 2,21%. Продукты питания подорожали на 0,57%, непродовольственные товары на 2,35%, а услуги на 4,31%.

Сахар за месяц подорожал на 6,5%, хлеб из пшеничной муки – на 3,9%, свежие фрукты – на 2,9%. В то же время овощи подешевели на 9,9%, растительное масло – на 7,4%.

На 12,5% подорожали бензин и дизельное топливо. Природный газ вырос в цене на 22,7%, а электроэнергия – на 13,1%.

Только с начала года средние потребительские цены в Молдове выросли на 20,17%. Продукты питания подорожали на 21,50%, непродовольственные товары на 14,89%, а услуги на 25,97%.

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