Годовая инфляция в Молдове в июле достигла 33,5%

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Продукты питания за год подорожали да 36,4%, непродовольственные товары – на 24,17%, а оказываемые населению услуги – на 43,51%.

С начала года средние потребительские цены выросли на 21,84%, в том числе не продукты питания на 21,72%, на непродовольственные товары – на 16,26%, а на услуги – на 30,25%.

В июле рост цен составил 1,39% по сравнению с июнем. Продукты питания подорожали на 0,18%, в том числе: яйца – на 17,5%, сахар – на 5,8%, хлеб из пшеничной муки – на 1,2%, молоко и молочные продукты – на 1,1%. В то же время на 12,7%, в среднем, подешевели овощи и на 2,7% растительное масло.

Непродовольственные товары подорожали на 1,19%. Стройматериалы выросли в цене на 3,1%. Горючее подешевело на 0,1%.

Услуги стали на 3,39% дороже. Электричество подорожало на 4,8%, а пассажироперевозки – на 20,3%.

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