Годовая инфляция в Молдове в августе достигла 34,29%

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Продукты питания за год подорожали на 38,39%, непродовольственные товары – на 23,26%, а предоставляемые населению услуги – на 45,25%, сообщает Нацбюро статистики.

С начала года цены в Молдове выросли на 22,93%, в том числе: на продукты питания – на 22,85%, непродовольственные товары – на 16,57% и на услуги – на 32,53%.

В августе по сравнению с июлем цены выросли на 0,89%. Продукты питания подорожали на 0,92%, непродовольственные товары – на 0,27%, а услуги – на 1,75%.

Что касается продуктов питания, больше всего подорожали куриные яйца (на 17%), фрукты (на 4,7%), сахар (на 4%), хлеб из пшеничной муки (на 2,4%), молоко и молочные изделия (на 1,3%). В то же время овощи подешевели на 5,6%.

Обувь в августе подорожала на 1,4%, а одежда – на 0,9%. Цены на топливо снизились на 11,3%.

Услуги ЖКХ в августе подорожали в среднем на 3,4%. Услуги поставки природного газа выросли в цене на 15,2%.

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