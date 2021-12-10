Год “успеха”: за 12 месяцев в Молдове взлетели цены на продукты питания и коммунальные услуги

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Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в ноябре 2021 года выросли по сравнению с ноябрем 2020 года на 12,44%. Продукты питания подорожали на 15,49%, непродовольственные товары – на 11,28%, а услуги – на 9,65%.

Яйца за год стали дороже на 11,4%, овощи – на 10%, картофель – на 9,2%, кукурузная мука – на 4,4%, сахар – на 4,1%. Хлеб подорожал на 2,8%, молоко и молочные изделия – на 2,5%, сметана и сливки – на 2,2%, рис – на 2,1%, мясо – на 2%.

Кроме того, в 2021 году подорожали строительные материалы, топливо, одежда и обувь. Рост зарегистрирован и на тарифы на коммунальные услуги – в целом на 19,7%. Газ стал дороже на 80,6%, централизованное отопление – на 18,7%, а подогрев воды – на 11,4%. Услуги такси стали на 7,7% дороже, мобильной связи – на 3,7%, услуги общепитов – на 1,2%, пассажироперевозки – на 0,6%.

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