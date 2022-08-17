Год разочарований и упущенных возможностей

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Каких успехов добилось правительство Гаврилицы с момента инаугурации

Михаил Пойсик, доктор экономики, info@aif.md

6 августа 2021 года 61 депутат от правящей партии «Действие и солидарность» проголосовал за инаугурацию нового правительства. И тогда в очередной раз гражданам Молдовы были обещаны молочные реки с кисельными берегами.

Однако уже в скором времени власть стала убеждать электорат, обескураженный стремительно ухудшающимся жизненным уровнем и массой проблем социально-экономической деградации, что, дескать, делает всё возможное и даже больше, вот только…

Абсолютный лидер инфляции

И тут, как оказывается, все наши нынешние проблемы исключительно из-за того, что Молдова нежданно-негаданно попала в вихрь турбулентных потоков мирового финансового кризиса плюс последствия специальной военной операции Российской Федерации на Украине, а также многократный рост биржевых котировок на природный газ и нефтепродукты.

Безусловно, эти факторы в немалой степени повлияли на ситуацию в Молдове. Вот только когда знакомишься с показателями инфляции в Европе, то оказывается, что наша страна по этому показателю – абсолютный лидер. Даже на воюющей Украине в июне она составила 21,5% в годовом исчислении, в России – 15,9%. В то же время в Молдове, как известно, – 31,83%. И это, надо признать, далеко не конец. По итогам июля средние потребительские цены, по сравнению с июнем, выросли ещё на 1,39%, а за год они увеличились на 33,55%. При этом на овощи рост за год достиг 86,78%, на нефтепродукты – 66,89%, электрическую энергию – 59,8%, пассажирский транспорт – 63,66%, централизованное отопление – 92,3%, на природный газ – вообще на 301,29%! А с 1 августа, как уже установлено, действует новый тариф на газ, который вырос от 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Всё это, конечно, как и ценообразование на номенклатуру, пока не пересмотренную по состоянию на 1 августа текущего года, соответствующим образом повлияет на дальнейшее увеличение цен и тарифов и на другие виды товаров и услуг.

И чтобы хоть как-то компенсировать столь высокое удорожание всего и вся и свести концы с концами, бизнес и население, загнанные в угол стремительным ростом своих расходов, вызванных данными трендами, вынуждены были соответствующими темпами наращивать финансовые заимствования, которые по сравнению с первым кварталом 2020 года к настоящему времени увеличились с 42,0 млрд до 60,2 млрд леев – почти в полтора раза (см. диаграмму 1).

А учитывая, что за этот период молдавский лей к основным иностранным валютам демонстрировал относительную стабильность (см. диаграмму 2), подобные темпы суммарного роста кредитования в пересчёте на леи, не подкреплённые соответствующим ростом экономики, отражают деструктивное наращивание задолженности кредитуемых.

Придавили базисной ставкой

Плюс к этому, чтобы сдержать стремительное раскручивание инфляционных процессов, Национальный банк Молдовы посредством сокращения денежной массы в обращении высокими темпами в данный период начал увеличивать базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики. А это, в свою очередь, привело к многократному росту стоимости кредитных ресурсов. По сравнению с периодом 06.11.2020 – 30.07.2021 гг., когда эта ставка составляла 2,65%, к настоящему времени она увеличилась до 21,50%, или в 8,1 раза (см. диаграмму 3)!

Как следствие данной кредитно-денежной политики, Республика Молдова, сильно опередив по этому показателю многие депрессивные государства, в настоящее время занимает седьмое место в мире. Куда уж хуже! При этом следует осознать и то, что как только НБМ инициирует очередное увеличение данной базисной ставки, коммерческие банки незамедлительно пересматривают процентные ставки по ранее выданным кредитам своим клиентам. Но зато когда она снижается, прежняя сохраняется до полного истечения срока заключённого до этого контракта. В итоге нынешние заёмщики не только попали в крайне сложное положение, связанное с обслуживанием полученных ранее заёмных средств, но и оказались перед выбором: последующего заимствования под неподъёмные проценты либо заявления о своей несостоятельности, то есть банкротства. Таким образом данное тупиковое кровопускание трансформировалось в крайне губительное для дальнейшего развития национальной экономики.

И только два этих вышеприведённых примера в части уровня инфляции и базисной ставки более чем красноречиво отражают неспособность нынешней власти адекватно реагировать на внешние и внутренние вызовы. Именно поэтому, для того чтобы всё же удержаться у власти, её представители посредством подмятых под себя правоохранительных структур и подвластных им информационных ресурсов пытаются во всех смертных грехах обвинить оппозицию, её лидеров и Россию с целью отвлечь внимание общества от истинных причин деградации социально-экономического развития страны и своей несостоятельности.

Нынешние заёмщики не только попали в крайне сложное положение, связанное с обслуживанием полученных ранее заёмных средств, но и оказались перед выбором: последующего заимствования под неподъёмные проценты либо заявления о своей несостоятельности, то есть банкротства.

Бескомпромиссный вариант

Казалось бы, в нынешней ситуации запредельного роста цен, прежде всего на природный газ, и, опираясь не только на конституционную норму нейтрального государства, но и на статус самой бедной страны в Европе, следовало бы искать компромиссные варианты в переговорном процессе с Российской Федерацией, для того чтобы выторговать более приемлемые цены на этот важнейший ресурс, ставший одним из главных триггеров нынешней инфляции. Однако президент Майя Санду «с гордо поднятой головой» решила заявить, что не жалеет о том, что не поехала в Москву для участия в переговорах с «Газпромом», и что не намерена «продавать часть страны только для того, чтобы иметь более дешёвый газ в течение полугода».

В том же ключе стороннего лица, исключая саму возможность личного контакта с россиянами, ей вторит и премьер-министр страны Наталья Гаврилица: «Ведутся переговоры с поставщиком, в том числе через наблюдательный совет. Были направлены запросы…»

Дистанцируясь от личного участия в переговорном процессе, из закулисья глубокомысленно вещает и спикер парламента Игорь Гросу: «Мы продолжим диалог через «Молдовагаз» с «Газпромом». При этом он также не уточняет, на уровне чиновников какого ранга предполагается организовать данный диалог. А коль руководство Молдовы в открытую демонстрирует своё нежелание идти на личный контакт с российской стороной, то мы и

имеем то, что имеем.

КСТАТИ

Пешка в глобальном противостоянии

Понятно, что данное дистанцирование первых лиц государства, как и в целом Молдовы, от России во многом продиктовано нашими западными кураторами по развитию и, прежде всего, США. Ибо их главная цель, помимо длинного списка всевозможных санкций, – по максимуму организовать изоляцию РФ от её ближайших соседей и не только. А то, что Молдова и её население из-за этого несут огромные потери, так это коллективный Запад мало заботит. Молдова – не более чем пешка в данном глобальном противостоянии. А пешка, как известно, расходный материал, предназначение которого – стать жертвой ради становления центральной фигуры в разыгрываемой партии.