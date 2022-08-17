Год перлов

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О том, чем запомнилась людям действующая власть

Анастасия Погодина, info@aif.md

В начале июля исполнился год с того дня, когда партия «Действие и солидарность» набрала наибольшее количество голосов избирателей на парламентских выборах 2021 года, получив подавляющее большинство мандатов в законодательном органе страны. В начале августа первую годовщину со дня инаугурации отметило и правительство Натальи Гаврилицы.

Лидер народного смеха

Если задаться вопросом, чем, собственно, запомнились гражданам Молдовы эти дни нахождения у власти PAS, то все в первую очередь говорят о беспрецедентном росте тарифов на коммунальные услуги, цен на продовольственные и промышленные товары и о невообразимо высокой инфляции. Но больше всего действующая власть запомнилась избирателям перлами, которые цитировались на всех кухнях, посиделках, на их основе люди сочиняли анекдоты, рисовали коллажи, делали мемы. Лидером по этим высказываниям стала премьер-министр Наталья Гаврилица. Чего только не выдаст чиновник высокого ранга, оправдывая рост цен в стране.

«Если цены растут – растёт и экономика. Поэтому мы не должны останавливать рост цен, чтобы не остановить рост экономики» (август, 2021 г.).

«Хлеб в Молдове подорожал всего на 50 банов, но зато это привело к неоправданно большим дискуссиям. Правительство не собирается вмешиваться в ситуацию, в конце концов есть рыночная цена» (сентябрь, 2021 г.).

«В Молдове самая высокая инфляция в Европе, так как мы больше всего пострадали от войны на Украине. Отчасти ещё и потому, что мы окружены Украиной, а с Румынией у нас только мосты» (май, 2022 г.).

«У роста цен есть такая особенность: если все ожидают, что они повысятся, то они-таки растут. Очень важно умерить эти ожидания и сделать всё возможное, чтобы не допустить стремительного роста цен и тарифов» (июнь, 2022 г.).

Больше всего действующая власть запомнилась избирателям перлами, которые цитировались на всех кухнях, посиделках компаний, на их основе сочиняли анекдоты, рисовали коллажи, делали мемы.

Доминаторы и эксперты

Вице-премьер-министр Андрей Спыну отличался неоднократно своими перлами, но самое свежее касается альтернативного топлива, если вдруг «Газпром» прекратит поставку газа в Молдову. Министр Спыну считает, что нашу страну в холода может спасти древесина ивы, высаженная на площади всего в 100 гектаров. «Ива является источником биомассы, из которой можно сделать другое топливо, и уже его использовать в работе госучреждений или для нужд граждан. Мы рассматриваем данный сценарий. У нас также есть партнёр, который помогает нам. Мы обратились в Минсельхоз с просьбой выделить 100 га для посадки таких растений», – заявил А. Спыну.

Депутат парламента от PAS Михай Попшой на своём личном примере показал, как следует экономить в кризис. «Как гражданам экономить? Приведу пример из моего собственного опыта. У меня и у моей жены до недавнего времени были машины. Я свою продал и езжу на троллейбусе, это помогает экономить», – заявил народный избранник.

Другой депутат от PAS Думитру Алайба обвинил граждан Молдовы в том, что именно они повлияли на рост инфляции, когда брали кредиты на покупку нового iPhone или на отпуск. «Ещё одна внутренняя причина – потребительские кредиты, которые фактически вышли из-под контроля. Я имею в виду микрофинансирование и банковскую систему. Люди занимали, чтобы поддерживать расходы, которые они не могут себе позволить, – iPhone под сотни процентов в год, праздники», – сказал Д. Алайба.

Ну и перл от министра здравоохранения Аллы Немеренко, прозванную народом экспертом по невербальному языку за цитату о «доминировании» А. Спыну над главой «Газпрома» А. Миллером. «При рукопожатии рука Андрея Спыну находится сверху, то есть он имел превосходство. Миллер сильно сжимает руку (пальцы очень напряжены), что указывает на то, что он хочет подчеркнуть свою силу (хотя на переговорах у него не получилось быть таким), обычно победители слегка пожимают друг другу руки…» – написала министр в соцсети.

Не власть, а смех какой-то.