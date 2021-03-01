ГНС: Поступления в госбюджет растут

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По данным Государственной налоговой службы, за первые два месяца текущего года в госбюджет было собрано более 6,6 млрд леев.

– Эти данные показывают увеличение более чем на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, – говорится в сообщении ведомства.

По четырём составляющим национального бюджета, пишет moldpres.md, накопления распределились следующим образом:

В государственный бюджет было собрано 2,8 млрд леев (8,2%), что на 211,8 млн леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В местные бюджеты поступило 644,0 млн леев (6,8%), что на 41,1 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования поступило 2,4 млрд леев – на 59 млн леев больше аналогичного периода прошлого года.

В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 811 млн леев, что на 24,5 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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