ГНС: Поступления от сдачи в аренду недвижимости выросли более чем на 20%

ГНС: Поступления от сдачи в аренду недвижимости выросли более чем на 20%

Государственная налоговая служба сообщила, что за шесть месяцев текущего года поступления от физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, составили 18,9 млн леев (около одного миллиона евро). Это на 20,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ведомства, за отчётный период было выявлено 3 048 физических лиц, сдающих в аренду недвижимость, пишет moldpres.md.

– Для 284 физлиц, сдавших в аренду недвижимое имущество и не соблюдающих положения законодательства, к уплате в бюджет были дополнительно рассчитаны: базовые платежи в размере 162,9 тыс. леев, увеличение просроченных платежей в размере 11,4 тыс. леев и штрафы в размере 29,6 тыс. леев. Всего в первом полугодии текущего года в Налоговой службе зарегистрировано 9 150 договоров аренды, – уточнили в ГНС.

В соответствии с Налоговым кодексом, физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и передающие во владение и (или) пользование недвижимое имущество, уплачивают подоходный налог в размере 7% от месячной стоимости договора. Договор аренды должен быть зарегистрирован в Налоговой службе в течение 7 дней со дня его заключения. Налог уплачивается ежемесячно не позднее 25 числа.

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