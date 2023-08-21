Гнали с бешеной скоростью: двое лихачей остались без прав

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Одного из нарушителей остановили на трассе R6 в Сынжерейском районе. 21-летний водитель Skoda мчался со скоростью 186 км/ч.

Молодого человека оштрафовали на 3750 леев и изъяли водительские права на 60 суток.

В том же населённом пункте патрульным попался 31-летний водитель BMW. Он ехал со скоростью 169 км/ч. Нарушителя оштрафовали на 2250 леев с изъятием прав на 30 суток.

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