«Глобус» талантов

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О том, как дошколята снимают самые добрые фильмы

Наталья Лужина, info@aif.md

Мир наших маленьких граждан не всегда вписывается в реалии взрослых. Пока мамы и папы заняты на своих важных работах, мальчики и девочки под руководством педагогов-волшебников творят чудеса кинематографа. Порой родители успевают стать частью этого действа, а иногда просто присутствуют в качестве зрителей необыкновенного кино, режиссёры которого – их чада.

Справка

В 1992 году музыкально-драматический театр «Глобус» был принят в «Международную Ассоциацию театров, где играют дети». В 2002 г. он становится Театральным союзом детей Молдовы «Глобус». К творческим дисциплинам студии «Солнышко» добавилась и подготовка к школе. В 2012 г. на базе СТДМ «Глобус» кинорежиссёром Степаном Рожковским была создана Детская киностудия авторского кино.

Яркие пути

Да, у наших детей тоже может быть своё кино! Самое невообразимое, фантастическое и обязательно – доброе. Свои работы, отражённые в прошлом и настоящем, ребята показали на IX Республиканском детском кинофестивале «Войди в мир творчества», который прошёл в начале лета в Российском центре науки и культуры. Кинофестиваль был посвящён 35-летию творческого пути Театрального союза детей Молдовы «Глобус». Он прошёл в необычном формате: участники и гости фестиваля увидели новые формы работы с детьми, узнали о самых интересных, ярких, а порой, и забавных событиях истории развития творческого объединения, где главные герои – мальчишки и девчонки. Естественно, рядом были единомышленники – родители, коллеги, ученики, некоторые уже вступившие во взрослую жизнь, тоже ставшие мамами и папами. За годы существования «Глобус» оброс добрыми друзьями. Среди них – и Центр русской культуры (ЦРК), руководители которого пришли поприветствовать участников кинофестиваля.

– Мы начали наш путь очень давно, и основатель «Глобуса» Валентина Рожковская и её воспитанники шли вместе с нами. Первый фестиваль «Дерзайте, ребята» мы провели 21 год назад в Авентура-парке, – вспоминает поэтесса, режиссёр, редактор Алла Коркина. – Это совершенно потрясающая женщина. Через её руки прошло огромное число детей, раскрыто много талантов. Её дочь – прекрасный композитор и сын – известный режиссёр, тоже начинали свой творческий путь вместе с мамой.

Воспоминания детства яркими вспышками, звучной мелодией всплывают из прошлого и рождают в человеке потребность в творчестве. Всё, что было накоплено ранее, в будущем становится стимулом для свершения новых добрых подвигов.

Наследники Шекспира

Валентина Рожковская – это центр детской киновселенной, основатель всего, что можно было основать на платформе с виду обычной столичной школы под №37 (ныне лицей им. Н.В. Гоголя. – Прим. автора).

– 35 лет назад, поставив свой первый спектакль «Колобок» – игру-скоморошину в 1-м «А» классе, я и не подозревала, что это станет началом рождения детского музыкально-драматического театра «Глобус», – рассказывает В. Рожковская. – В то время шёл конкурс «Приходи, сказка», здесь училась моя дочь Наташа. Её педагог Надежда Фёдоровна Градескова была очень ярким, творческим человеком. Время шло. И родился детский музыкально-драматический театр «Глобус», который сразу о себе заявил. Внутри театра была создана студия изящных искусств «Солнышко», где ребята обучались творческим дисциплинам. И уже чуть позже мы начали заниматься кино.

Детский театр и Театральный союз детей Молдовы называется «Глобус» в честь Шекспировского театра, который известен своими нестандартными решениями и искусством удивлять зрителей. Как и Шекспир, руководители творческого коллектива верят, что дети обладают огромной энергией и креативным потенциалом, который нужно развивать и поддерживать. Шекспировское наставление для актёров – «волнение-движение-шум» – выражает суть детской жизнерадостности и творческой энергии. На логотипе театра изображён парусник, на котором стоит шекспировский театр «Глобус». Эмблема отражает уважение к классическим театральным традициям и желание детей путешествовать, учиться и расти. Ведь театр – это место приключений и открытий.

Солнечный мир

В студии «Солнышко» исследуется много тем, среди которых «Грамматика творчества» и «Грамматика фантазии», где уроки педагогов направлены на раскрытие творческого потенциала ребёнка. Это «Детство и родительство», «Ребёнок в мире поиска», «Интеграция творчества», «Что такое творчество? И какую роль оно играет в жизни детей». Всё это очень помогает создавать своё кино, а кинофестиваль дал возможность не только поделиться опытом работы с детьми, но и рассказать о том, как создаются фильмы, этюды и мультфильмы. В кинопроектах используется техника Stop Motion – что в переводе означает «стоп-кадр». Она применяется при создании мультфильмов, реклам и фильмов. Первый мультфильм в этой технике был снят ещё в 1896 году во Франции.

В этой технике был создан и наш этюд «Сказочные цветы». Это коллективное творчество воспитанников студии. В каждом классе ребята делились на три группы. Перед каждой была поставлена задача: создать на классной доске свой фантастический цветок. Делалось это очень быстро: подбегая к доске каждый ребёнок рисовал свой штрих к цветку. Аналогично создавались и фантастические этюды.

– Мне больше всего запомнилось, как мы двигали предметы, чтобы снять кино. Потом монтировали, и получалось очень здорово, – рассказывает второклассник Давид Соколов. – Ещё мы все были актёрами, сами придумывали какие-то сюжеты, создавали рисунки и лепили персонажей из пластилина. Я думаю о том, чтобы самому снимать кино, но ещё не решил, хотя мне это нравится. Пока что я хочу стать стоматологом для детей и взрослых и лечить зубы так, чтобы не было больно, а малышам, которые будут себя хорошо вести, буду давать игрушки. Эта работа сложная, но можно заработать много денег. Я буду кататься на крутой машине, а ещё куплю себе хорошую кинокамеру.

Немного иные

Валентина Рожковская никогда не считала своих учеников – ни в театре, ни в «Солнышке», ни тех, которые примыкали по пути, насыщались энергией творчества и отправлялись в своё свободное плавание. Речь о сотнях? Тысячах? Важно не количество, а та суть, которая остаётся в маленьком человеке, тот позитив, который он берёт с собой во взрослую жизнь.

– Я занималась в студии «Солнышко» с 4 до 6 лет, с 2002-го по 2004 год. Это было незабываемое время. Когда я пошла в школу, мне очень не хватало нашего театра, без творчества было очень скучно, – рассказывает детский психолог Диана Анцибор.

Валентина Васильевна тогда порекомендовала направить творческую энергию в другое русло, и я пошла в художественную школу. В душе я до сих пор остаюсь ребёнком. Когда смотрю на облака, вижу какие-то фигуры, образы. Выпускники студии все немного иные. Занятия в «Солнышке» сказались и на моей профессиональной деятельности, они помогают мне легче входить в контакт с людьми, абстрагироваться от жизненных проблем. Я вспоминаю, с каким теплом и пониманием относилась к нам наша наставница, говорила о том, что ребёнок имеет право быть разным, не только таким, каким его хотят видеть взрослые. Работая с детьми, я тоже говорю их родителям, что малыши имеют право на разные эмоции.

Фестивали – это праздники, на которых можно рассказать много хорошего. Но самое лучшее происходит между праздниками, казалось бы, в обычном режиме, на самом деле, в необычайном формате, запоминающемся на всю жизнь. Спасибо педагогам, которые способны дарить незабываемые моменты. И пусть доброе детское кино всегда преследует нас.

Комментарий

Стимул для подвига

Ольга Соколова, педагог дошкольного воспитания:

– В эту замечательную школу я два года ходила со своим внуком Давидом. Каждое утро выходного дня, когда остальные бабушки немного отдыхают, мы собирали портфельчик и двигались на занятия. По дороге пели песни и выполняли задания. Театр у нас начинался ещё дома и продолжался по дороге. Но самое потрясающее – это летняя практика! Мы сначала наблюдали со стороны, а потом со старшей внучкой решили создать что-то своё. За лето собрали много замечательных идей, которые позже претворили в жизнь. У меня накопилось несколько историй про нашего студента, как мы называли Давида. Занятия в студии ему очень помогли. У него была немного вязкая речь, он долго собирался с мыслями, но всё быстро наладилось. Когда Давид пошёл в первый класс, у него буквально с первого дня был хороший старт, он участвовал во всех конкурсах, был всегда активен. Как педагог, я многому научилась у своих коллег из «Солнышка». Воспоминания детства яркими вспышками, звучной мелодией всплывают из прошлого и рождают в человеке потребность в творчестве. Всё, что было накоплено ранее, в будущем становится стимулом для свершения новых добрых подвигов.