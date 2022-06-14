Глазной клещ

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Что он собой представляет и как с ним бороться?

По статистике число заболевших глазным клещом – 39-88% больных. Именно такой процент обнаруживается на приёме у врача при жалобах на блефариты и блефароконъюнктивиты. Что же он собой представляет и как с ним справляться?

«Демодекоз – болезнь, причиной которой становится размножение и паразитирование условно патогенного клеща. Речь идёт про железницу угревую (Demodex folliculorum и Demodex brevis). Такой клещ по размеру не превышает 0,2–0,5 мм. Обитает паразит в глубинах сальных желёз кожи, а также в желёзах века», – рассказывает врач-офтальмолог Марина Илюхина.

Как отмечает офтальмолог Илюхина, демодекоз бывает разных форм. Наиболее часто говорят про две из них:

дерматологическую (кожную);

офтальмологическую (глазную).

Вторую как раз и называют в народе «глазным». «При глазной форме те люди, у которых произошло заражение клещом, обычно говорят, что у них быстро устают глаза, зудят веки и кожа вокруг них, появляется отёк, есть чувство слипания и дискомфорта на веках. Если же к такому патологическому процессу присоединяется воспаление, пациент получает диагноз блефарит или блефароконъюнктивит», – поясняет Марина Илюхина.

Как развивается инфекция

Распространение клеща по коже происходит довольно быстро – отмечается, что он передвигается со скоростью 8 – 16 мм в час. Основой питания паразита выступает секрет сальных желёз. Клещ не выживает без организма хозяина. Особенно активным становится он при высоких температурах – от +30 градусов. Поэтому всплески появления паразита отмечают весной и летом. Кроме того, факторами риска, кроме жаркого лета, могут выступать:

слишком горячая ванна;

длительное пребывание в жарком помещении.

Также стоит учитывать, что демодекоз может обнаруживаться в растительном масле (например, том же косметическом), вазелине, креме. Так что не стоит пренебрегать простыми правилами личной гигиены при использовании косметики – не лазить в неё грязными пальцами, используя специальные лопаточки, не пользоваться одним средством с другими людьми.

Как распознать?

Глаза, которые инфицированы демодекозом, можно назвать характерными. При заражении появляются следующие симптомы:

налёт, расположившийся по краю век;

поражение ресниц – они слипшиеся между собой;

корочки вокруг ресничек собираются на манер муфты.

«Оставлять ситуацию без контроля врача нельзя. Без должной терапии и при далеко зашедшей стадии болезни слизистое отделяемое начинает скапливаться на краю век, образуются характерные желтоватые корочки медового цвета», – отмечает офтальмолог Илюхина.

Постановка диагноза

Диагноз можно поставить лабораторно. Причём бывает и так, что исследование проводится прямо при пациенте на приёме у офтальмолога. Для этого специалист забирает с век – и с верхнего, и с нижнего – немного ресниц. Затем кладёт их на предметное стекло, добавляется капля раствора, накрывается вся конструкция покрывным стеклом, после чего всё помещают под микроскоп и изучают. Диагностика крайне быстрая и информативная, – подчёркивает Илюхина.

В норме численность клещей не должна превышать параметр 0–1, патологической ситуация становится, если отмечается 3–4 клеща и более на 6 ресницах, поясняет врач.

Лечебная тактика

Лечение не будет быстрым – придётся потратить несколько месяцев.

Занимает терапия демодекоза, говорит Марина Илюхина, 4 – 6 недель. Также следует параллельно заниматься лечением клеща на лице – это в компетенции дерматолога.

Инструкция по дополнительным факторам, которые помогут ускорить процесс лечения, проста. Следует:

Умываться дегтярным мылом 2 раза в день. Обрабатывать края век мирамистином и блефарогелем несколько раз в день. Отказаться от перьевых подушек. Проглаживать постельное бельё горячим утюгом. При выпадении ресниц обрабатывать края век репейным маслом. Пройти обследование у гастроэнтеролога и иммунолога.

Также могут рекомендовать использование физиотерапевтических методов, например электрофорез. Кроме того, медики советуют сесть на диету, исключив сладости, острую и солёную пищу. Стоит позаботиться и об иммунитете, чтобы не развивались очаги хронической инфекции.

Демодекоз чреват и развитием определённых осложнений. На его фоне может усугубиться угревая сыпь и псориаз. Также случаются частые гнойные воспаления волосяных фолликулов ресниц.

Анна Шатохина

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Как выявить и вылечить демодекоз

Этот микроскопический клещ обитает на поверхности кожи более 90% людей и животных и питается её отшелушенными чешуйками.

Клиническая картина

Если иммунитет в порядке, клещ не причиняет неудобств и даже в чём-то полезен, ведь он подъедает ороговевшие частицы кожи, помогая обновлению эпидермиса. Но если защитные силы организма ослабевают после перенесённого острого заболевания или при вялотекущих хронических процессах, клещ начинает размножаться. Он проникает в глубокие слои кожи, где вызывает воспалительные процессы. В результате этого появляются гнойнички или обширные шелушащиеся участки розоватого цвета, напоминающие розацеа. Обычно демодекоз поражает лицо, но при обширных формах может пострадать и всё тело. Из-за резкого снижения иммунитета это заболевание иногда возникает у женщин во время беременности или в результате перенесённого сильного стресса.

Точный диагноз

Чтобы не гадать, надо обязательно пройти диагностику, сдав анализы соскоба кожи. Если у пациента, помимо соответствующей клинической картины во взятом на исследование материале обнаружится повышенное количество кожных паразитов, ему ставится диагноз «демодекоз».

К анализу нужно правильно подготовиться: за 2–3 дня до соскоба забыть про любую косметику для лица, умываться можно только водой. В день сдачи анализа лицо не трогать вообще – кремом не пользоваться и не умываться. Кроме соскоба с кожи, врач возьмёт на исследование пару ресниц, чтобы проверить, не поразил ли клещ кожу глаз.

По всем фронтам

Лечение демодекоза должно быть комплексным. Оно включает:

Борьбу с повышенной активностью клеща. Для этого наружно используют акарицидные, серосодержащие и метронидазолсодержащие аптечные препараты. Восстановление иммунитета. Помимо витаминотерапии необходимо применение себорегулирующих средств (которые уменьшают количество кожного сала) и кислот (улучшающих процесс отшелушивания и обновления кожи, восстанавливающих нормальную кислотность мантии кожи). Чтобы хорошо увлажнить кожу, применяют средства с гиалуроновой кислотой, мочевиной и альгинатные маски, которые способствуют уменьшению воспаления. Соблюдение диеты. Важно исключить алкоголь, фастфуд, жареную, жирную, острую пищу, горячие напитки и блюда, ограничить мучное и сладкое. Установление и устранение факторов, провоцирующих поражение кожи. Как правило, требуется лечение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и гормональных нарушений (яичников, надпочечников, щитовидки), на фоне которых чаще всего возникает демодекоз. Без устранения причины заболевание будет повторяться вновь и вновь.

Это под запретом

Выдавливать угри любого происхождения не следует категорически – так можно разнести инфекцию по всей поверхности кожи. По этой же причине не стоит во время лечения демодекоза применять скрабы и пилинги. Лучше также не пользоваться кремами, маслами, питательными масками и тональными средствами, ведь не только кожное сало, но и любая жиросодержащая косметика – подходящая пища для клеща. Разрешается только минеральная лечебная пудра с антисептическими компонентами. Также надо исключить разогревающие процедуры – сауну, баню, термические маски и косметику с мёдом, которые вызывают расширение сосудов.

ЕСТЬ НЮАНСЫ

Отличить обычные прыщи (вульгарные угри) или розацеа от демодекоза самостоятельно почти невозможно. Но при демодекозе обязательно есть: шелушение и покраснение кожи; зуд, который усиливается после контакта кожи с водой (в частности с косметическим тоником).

Елена Аманова