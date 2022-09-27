Глаза б не видели эти счета

0

О заоблачном тарифе на жизненно важную для населения услугу

Анастасия Погодина, info@aif.md

Дождались! С 1 октября один кубометр газа для бытовых потребителей будет стоить 29,26 лея. За год в Республике Молдова тариф на голубое топливо вырос почти в семь раз.

Удовлетворённый запрос

В минувшую пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрело запрос АО «Молдовагаз» о повышении тарифа на природный газ. Поставщик услуги запросил тариф в 29,87 лея, и регулятор почти удовлетворил его просьбу, утвердив цену за один кубометр газа на уровне 29,26 лея, то есть на 61 бан меньше.

Такая высокая стоимость куба природного газа не могла не вызвать у всех людей вопросов: а почему так дорого и сколько ещё можно повышать? Глава НАРЭ Алексей Таран сразу после заседания поспешил дать разъяснения журналистам и общественности. Как можно было предположить, подорожание чиновник объяснил значительным ростом закупочной цены на газ.

– Решение о повышении тарифа было обусловлено несколькими причинами. Одна из них – рост цен на фондовом рынке. Именно превышение порога в 1% в действующей методологии позволяет внести изменения, – заявил А. Таран. – Также необходимо, чтобы поставщик был в состоянии оплатить свои финансовые обязательства, связанные при импорте газа, чтобы в результате он мог продолжать выполнять свои обязательства и обеспечивать энергетическую безопасность Республики Молдова.

Также глава НАРЭ добавил, что в новый тариф были включены отклонения (долги) перед «Газпромом», а это меньше 30% цены, которую мы заплатим. Не включить эти отклонения нельзя было, так как до конца текущего года образовались бы другие задолженности.

Экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ посчитал, во сколько в среднем потребителям, обогревающим своё жильё газом, обойдётся единица площади в зимнее время.

– В среднем на обогрев 1 м² жилой площади необходимо около 2 м³ газа. При новом тарифе математика проста – 60 леев ежемесячно за каждый квадратный метр жилья, – отмечает В. Ионицэ. – За квартиру общей площадью в 70 м² нужно будет платить около 4,2 тыс. леев в месяц. Очевидно, что если власти ограничат тариф, то сумма счёта может быть ниже.

В ожидании зимней формулы

Премьер-министра Наталью Гаврилицу журналисты тоже спросили, не слишком ли это высокий тариф для неплатёжеспособного в основной своей массе населения Молдовы. Глава правительства предложила спросить у руководителей регулирующего органа, как была получена эта цифра, а со своей стороны власть готовит малоимущим компенсации.

– Мы видим, что цены растут на международном уровне, но в то же время мы понимаем, что есть предел тому, сколько люди могут оплачивать. Вот почему правительство разрабатывает программы в помощь людям, – сказала глава кабмина. – В прошлом году мы направили более 1,7 млрд леев на поддержку населения и более 600 млн леев – на предпринимателей, чтобы компенсировать рост тарифов на природный газ и тепловую энергию. В этом году мы работаем над программой энергетической уязвимости и будем изучать возможности финансовой поддержки людей для оплаты их счетов.

Вместе с тем Н. Гаврилица отметила, что все они ждут 1 октября, когда вступит в силу зимняя формула расчёта стоимости газа.

– Отопительный сезон ещё не начался, а у нас такие высокие закупочные расходы. Мы ждём 1 октября, чтобы перейти на новую формулу, которая предложит нам выгодную цену. Внимательно следим за международными рынками, но я призываю людей быть солидарными и заботиться об энергоэффективности, – добавила глава кабинета министров.

Для многих малоимущих граждан Молдовы эта новость как приговор, так как с мизерными пенсиями они просто не выживут. Даже обещанные властями компенсации смогут покрыть лишь третью часть стоимости услуги. Некоторые же наши соотечественники пытаются шутить. Один из пользователей соцсетей написал при обсуждении нового тарифа такой пост: «Ребята, не расстраивайтесь! Это нас может сплотить и сблизить. 1. Можно скооперироваться: те, у кого есть автономка, переедут к тем, у кого нет, и будут платить вместе. 2. Купаться вместе. 3. Чаще гуляйте или валяйтесь под одеялом, грейтесь, ну не маленькие, сами знаете как! 4. Готовьте на улице, еда с дымком бесподобна. 5. На крайний случай, у кого есть родные в деревнях, переезжайте к ним, они будут счастливы. Друзья, не отчаивайтесь, всегда можно уехать из страны. Но и там не сладко».