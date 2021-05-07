Глаз да глаз: двое детей оказались в больнице из-за невнимательности взрослых

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В Рыбницкую районную больницу были доставлены два маленьких пациента.

В первом случае в медучреждение обратилась женщина с 10-месячным малышом. Рыбничанка пояснила: сын потерял равновесие, упал и ударился затылком. Спустя несколько дней мама заметила на месте удара шишку и привезла ребёнка в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и оставили в стационаре, пишет mvdpmr.org.

Позднее с пищевым отравлением в детское отделение поступил 4-летний мальчик из Бутучан. Как выяснилось, родители убирали на кладбище, малыш находился рядом. Захотел пить, но перепутал бутылки и употребил прозрачный растворитель для краски. Взрослые сразу же доставили сына в больницу, мальчик идёт на поправку.

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