Главный санитарный врач Молдовы: Некоторые парикмахеры заболели коронавирусом. Не исключён возврат к уже снятым ограничениям

Главный санитарный врач Молдовы: Некоторые парикмахеры заболели коронавирусом. Не исключён возврат к уже снятым ограничениям

Директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ заявил, что если текущая ситуация с COVID-19 не улучшится, решения, ранее принятые Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью, могут быть пересмотрены.

– Результаты последних дней подталкивают нас к этому, – отметил Фуртунэ в рамках телепередачи “Punctul pe azi”.

Он также сообщил, пишет tv8.md, о первых случаях заражения COVID-19 среди парикмахеров – всего через две недели после снятия некоторых ограничений для салонов красоты. Также заражённые есть среди пилотов и работников общественного транспорта.

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