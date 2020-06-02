Главный санитарный врач Молдовы: Некоторые парикмахеры заболели коронавирусом. Не исключён возврат к уже снятым ограничениям

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Директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ заявил, что если текущая ситуация с COVID-19 не улучшится, решения, ранее принятые Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью, могут быть пересмотрены.

– Результаты последних дней подталкивают нас к этому, – отметил Фуртунэ в рамках телепередачи “Punctul pe azi”.

Он также сообщил, пишет tv8.md, о первых случаях заражения COVID-19 среди парикмахеров – всего через две недели после снятия некоторых ограничений для салонов красоты. Также заражённые есть среди пилотов и работников общественного транспорта.

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