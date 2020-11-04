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О том, как надо закладывать сады будущего

Союз науки и производства

В северной зоне республики достаточно много хозяйств, выращивающих саженцы плодовых деревьев. Эта добрая традиция со временем трансформировалась в бизнес. Ничего плохого в этом нет. Однако если раньше эта отрасль полностью курировалась учёными, то сейчас большинство новоявленных бизнесменов работают так, как им удобно или как получается. Нельзя говорить, что всё очень плохо, но промахов становится всё больше.

Осваивая новое для себя дело, Георгий Пуркаряну изначально был нацелен на производство саженцев на научной основе. В 2010 году он поехал в столицу и встретился с учёными научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий. Так началось плодотворное сотрудничество науки и производства. Сейчас в АО MECGRATO стараются использовать безвирусный материал. Большинство из сортов и биотипов, произрастающих в питомнике, тестировались на наличие вирусов. Подвойная база оздоровлена в лаборатории вирусологии Института садоводства.

В 2013 году, когда Молдова вступила на путь интеграции с Евросоюзом, одним из требований европейцев был перевод страны на производство безвирусного посадочного материала. Появилось и соответствующее постановление правительства № 415 от 21.06.2013 г. «Об утверждении нормы по производству, контролю, сертификации и реализации материала для размножения и посадки плодовых культур». Согласно данному документу, в течение 4–5 лет Молдова должна была перейти на безвирусный материал.

В 2017 году от имени Федерации фермеров мы направили правительству обращение с просьбой включить нас в число получателей субсидий на строительство холодильников для хранения собранной продукции. Никто вроде и не был против, но воз и ныне там. Сейчас посадочный материал хранится в траншеях, в поле. При весенних оттепелях он пускается в рост, и его уже трудно пересаживать. Часть саженцев погибает. Это не только наши потери – это потери для всей страны.

Разные условия качества

Кроме АО MECGRATO, в республике свой посадочный материал тестируют ещё несколько питомников. Их по пальцам можно пересчитать. Как уточнил Г. Пуркаряну, в упомянутом постановлении есть небольшое примечание, согласно которому переход на безвирусные технологии произойдёт тогда, когда в Молдове будет достаточно этого посадочного материала. В нынешних условиях это означает – никогда. Когда разрешение на этот вид деятельности выдавала Лицензионная палата, можно было вести какой-то подсчёт. Сейчас лицензии выдают органы местного публичного управления. Работают питомники – ну и хорошо, а что там они выращивают – их личное дело. Производится обычный материал, на который не требуется даже сертификата качества, не говоря уже о тестировании на вирусы.

Руководителя АО MECGRATO очень беспокоит судьба научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий. Больно наблюдать, как учёные уже много лет борются за выживание и при этом умудряются не только сохранить прежние достижения, но и совершают новые открытия. Откуда только силы черпают?

– В декабре 2016 года, когда я был в институте, там не было ни света, ни отопления, поэтому профессора биологических наук, научные сотрудники сидели в холоде и в полумраке, – вспоминает Георгий Константинович. – Но они оставались на своих рабочих местах. Я считаю, что институт – это флагман науки, это светоч, который указывает путь нашего развития. Но что мы можем от них требовать? Их много лет уничтожают, тем не менее они как-то выживают, работают на энтузиазме. На самом деле институт должен быть инициатором появления в Молдове новых безвирусных сортов растений. Также необходимо разработать новые формы ведения плодоводства (схемы посадки и обрезки, сортоподвойные комбинации, применение пестицидов, стимуляторов и т. д.). А в таких условиях как этого достичь? Сейчас производителям саженцев позволили завозить любые сорта деревьев под свою ответственность, но привозной материал таит много сюрпризов. Оказалось, что сады не только болеют, но и сами яблоки плохо сохраняются. Об этом же никто не знал. А всё потому, что закупки проводились без участия учёных. Вирусы растений, как и вирусы людей, не видны. Если есть подозрения, что они присутствуют на каком-то участке, все деревья выкорчёвываются. Правда, у нас подобных проблем не было.

Разорванная цепь

Георгий Пуркаряну вспоминает свою поездку в Голландию, где производством черенков занимается исключительно профильный институт и посадочный материал предоставляется питомниководам. На огромных плантациях представлен весь востребованный ассортимент плодовых деревьев. Таким образом осуществляется надзор за всей отраслью.

В Молдове тоже можно было создать такую систему. И даже предпосылки были. Учёные лаборатории вирусологии выдвинули проект в рамках инвестиционного проекта Livada Moldovei, целью которого было строительство современного научного комплекса по оздоровлению, получению и тестированию безвирусного посадочного материала и обеспечению им всей отрасли питомниководства для производства. То есть это была бы большая современная лаборатория, тестированная по всем нормативам ЕС. Увы, учёным, питомниководам и садоводам не повезло. Их предложение оказалось не столь привлекательным для инвестирования, как считали учёные, выдвигавшие данный проект.

– Мы хотим быть уверенными, что производим хороший посадочный материал. Хотим работать по-белому: открытое производство и открытая бухгалтерия. Хотим приносить пользу нашему государству, – говорит Георгий Пуркаряну. – Время уходит, нужно спасать ситуацию с научным потенциалом сейчас, потому что мы приближаемся к точке невозврата. И это будет катастрофа. Для этого нужно собрать за одним столом учёных, политиков, производителей и решить этот вопрос. Мы с нашими вопросами несколько раз обращались в правительство, но, к сожалению, чиновники слишком быстро сменяют друг друга, а проблемы наши так и не решаются.

Согласно упомянутому постановлению, за качество и сортовой состав отвечают только производители. Апробирование сортов уже не производится. Тестирование – по желанию. Цепочки связи с учёными прерываются. АО MECGRATO, которое, сохраняя качество, поддерживает свой имидж, выглядит белой вороной среди питомниководческих предприятий, работающих в свободном режиме.

Под заказ надёжнее

В основном на питомнике выращиваются саженцы яблонь, под заказ – слива, вишня и другие деревья. Сортовой состав диктует рынок. Одним из самых востребованных среди яблонь вновь стал Айдаред, которым не интересовались около десяти лет. Стал популярен и сорт Чемпион. Как говорит Георгий Пуркаряну, не всё новое – лучшее. Популярные импортные сорта таят в себе много неприятных сюрпризов. У себя на родине, в тёплых странах с иным составом почв, они чувствуют себя хорошо, но, изменив привычную комфортную среду обитания, начинают болеть, порой настолько серьёзно, что приходится вырубать целые массивы. Чтобы уберечь деревья от вредителей и болезней, необходима обработка защитными средствами – около 16 раз за сезон. Это огромные деньги (химикаты дорожают каждый год), а в итоге продукцию никак нельзя назвать экологически чистой и не факт, что сад выживет в будущем.

Конечно, в основном акцент ставится на крупных надёжных заказчиков – это идеальный вариант. В нынешнем году весь будущий урожай уже заказан, ассортимент определён, саженцы подрастают. И вообще, как считает Георгий Пуркаряну, садоводство должно планироваться. Берётся анализ почвы и подземных вод, создаются проекты, подбираются оптимальные сорта. Только при комплексном подходе можно добиться хороших результатов.

В поисках влаги

В этом сезоне из-за отсутствия необходимого количества влаги часть саженцев не восприняла окулировку (способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой, взятой от черенка культурного сорта). То есть деревья остались бесплодными и никому не нужными. Ситуацию можно исправить и следующей весной провести процедуру повторно. Тем более что уже приобретено оборудование для капельного орошения. Георгий Константинович подсчитал, что без воды в будущем не обойтись. Сейчас её закупают у Единецкого Апэ-канала, и стоит она 48 леев за одну тонну. Полив растений необходим до и после окулировки. На однократный полив одного гектара необходимо 300–400 м³ воды. Для того чтобы удешевить процесс орошения, фермер планирует пробурить артезианскую скважину. Проблема в том, что на севере республики вода обладает высокой минерализацией, что может испортить почву. Так что процесс поиска живительной влаги возможно будет долгим.

Ещё один открытый вопрос – строительство холодильников. Государство выделяет на это субсидии лишь тем фермерам, которые производят плодоовощную продукцию. Законом не предусмотрена помощь тем, кто выращивает посадочный материал. А ведь его тоже нужно хранить при определённом температурном режиме – плюс 2 градуса – и влажности 95%.

– В 2017 году от имени Федерации фермеров мы направили правительству обращение с просьбой включить нас в число получателей субсидий на строительство холодильников для хранения собранной продукции. Никто вроде и не был против, но воз и ныне там. Сейчас посадочный материал хранится в траншеях, в поле. При весенних оттепелях он пускается в рост и его уже трудно пересаживать. Часть саженцев погибает. Это не только наши потери – это потери для всей страны, – уточняет руководитель АО MECGRATO.

Импортный риск

Сегодня стало модным приобретать саженцы за границей. За импортный материал платят от €3. Совсем не обязательно, что закупленный материал будет плохой, но риск велик. Далеко ходить не надо. В том же Единецком районе посадили привозные саженцы – и оказалось, что это пересортица. Поставщик согласился, что товар не соответствует заявленному, но теперь сад нужно выкорчевать и сажать заново. Это потери в том числе и для государства, которое субсидирует садоводов. Подобных случаев немало. Судиться с Европой сложно и дорого. Внутри страны всё решается гораздо проще.

АО MECGRATO продаёт саженцы по цене менее €1. А затраты, включая полив, огромные. Работать по науке всегда сложнее. Те производители, которые не платят за тестирование, могут скидывать цену. Кроме того, мелкие производители, работающие на подворьях, как правило, не платят налоги. АО MECGRATO в прошлом году перечислило в государственную казну 550 тыс. леев, из которых 236 тыс. – налог на прибыль.

– Мы стараемся не иметь долгов перед государством и вовремя рассчитываться с рабочими, но продавать продукцию дороже, чем диктует рынок, не получается. На качестве несём убытки, зато у нас чистая совесть, нам не стыдно смотреть людям в глаза, – утверждает Г. Пуркаряну.

Ориентир на экспорт

Один из принципов питомниководства – пространственная изоляция маточного сада. Это целое научное направление, следовать которому невозможно без наличия консолидированных земель. Общая площадь наделов, обрабатываемых АО MECGRATO, более 50 гектаров. Этого более чем достаточно, чтобы после уборки саженцев земля могла немного отдохнуть, очиститься от всех болезней. На прежнем месте деревца высаживаются через 4–5 лет. Ежегодно предприятие выращивает около 250 тыс. саженцев. Надо ли больше – покажет время. Но ориентиры на экспорт имеются. В прошлом году предприятие экспортировало свой подвой на Украину. Качеством покупатели остались довольны. Кроме того, хозяйство прошло полную проверку Россельхознадзора и получило разрешение на экспорт в Россию. Но чтобы освоить этот сегмент, нужно всё просчитать, составить план действий, оценить свои возможности и потребности заказчиков.

Если же говорить о консолидации земель, то эта процедура очень сложная и затратная. В выгодных местах владельцы квот не хотят продавать свои участки или требуют за них неимоверно высокую цену. По мнению Георгия Константиновича, именно программа «Пэмынт» отбросила развитие сельского хозяйства на много лет назад. Нельзя на малом участке творить большие дела.

Вложить, чтобы получать

В следующем году Георгий Пуркаряну планирует заложить суперинтенсивный яблоневый сад, естественно, из своего безвирусного материала. Сортовой состав подбирается, исходя из требований рынка. Это Флорина, Чемпион, Пинова, Иона-Голд и т. д. Планируем расширить ассортимент за счёт новых сортов, устойчивых к засухе и морозам. Некоторые виды уже были протестированы учёными. Питомниковод с сожалением думает о том, что их возможности могут исчерпаться. Что тогда?

– Лаборатория, о которой мы говорили, нужна нам, производителям, и всей стране. Молдова будет иметь деньги, люди – работу. Мы сможем делать материал, который будет соответствовать всем требованиям ЕС. Ведь мы все этого хотим. Если сейчас Европа узнает, как в большинстве вариантов у нас выращиваются саженцы, она откажется от наших яблок. Было бы у меня достаточно денег, я бы сам создал такую лабораторию и обеспечил учёных работой. Другое дело, если бы питомниководы объединились и сами построили научный центр, а потом получали бы прибыль. Одно дело продавать саженцы по €1, совсем другое – по €3–4. Но мы уже много лет даже не можем создать профессиональное сообщество. Никому это не нужно.

Конечно, за свою продукцию Георгий Пуркаряну не переживает, его волнения связаны с питомниководством страны. За родину обидно. Молдова когда-то производила около 12 млн саженцев, которые отправлялись во все страны СНГ. Нам аплодировали за качество. Теперь мы импортируем посадочный материал.

Семейное дело

Питомник – предприятие семейное. Дочь Ольга получила образование в США, но решила остаться на родине. Она занимается администрированием, выполняет всю бумажную работу при помощи современных технологий. Сын Эдуард – музыкант по образованию – сейчас на тракторе творит свою мелодию северных полей. Решение создать семейный бизнес было общим. А началось всё с того, что 15 лет назад глава семейства захотел заложить свой сад. Он искал хороший посадочный материал и его супруга Александра поддержала его инициативу.

Инженер-механик Георгий Пуркаряну с сельским хозяйством был тесно связан с молодости. Председателем большого колхоза (в селе Забричаны) стал в возрасте 26 лет – это был самый молодой председатель в Единецком районе. Он ушёл с должности в 1991 году по моральным соображениям, оставив колхоз процветающим. Позже, по этим же причинам, он ушёл из Агентства приватизации. Теперь занимается делом, которое ему по душе, хотя пришлось многому учиться, прочесть стопки книг по плодоводству. Однако главный компонент его успеха – любовь к земле. Самый лучший в мире аромат для него – запах свежевспаханной почвы.

– Я хочу, чтобы Молдова развивалась. На этой земле можно жить, – утверждает фермер. – Но такое ощущение, что кто-то мешает этому развитию. У кого-то свои интересы, кто-то вообще, вопреки логике, служит другому государству, а народ, полный разочарования, уезжает из страны. Хочу посадить прекрасные сады и оставить их своим детям, а они когда-то заложат свои плантации, на которых хозяевами будут мои внуки. Жизнь будет продолжаться, а Молдова станет цветущим краем. Я в это верю.

Наталья Лужина

Фото Игоря Взорова

Мнение

Затянувшая эпопея

Александр Чернец, доктор биологических наук, сотрудник научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий:

– Питомник АО MECGRATO в настоящее время выращивает два перспективных вегетативных подвоя яблони М26 и 62-396. Ранее они были оздоровлены от вирусов в лаборатории вирусологии Института плодоводства. Затем их размножили методом микроклонального размножения in vitro. На нескольких гектарах в хозяйстве заложен маточник подвоев категории «база».

Нас очень волнует судьба нашего института. Постоянно идут разговоры о его закрытии или перемещении в другое помещение, хотя рядом расположен генофонд плодовых пород, в том числе более 450 оздоровлённых сортов. Уже несколько лет тянется эпопея с проектом Livada Moldovei, реализация которого дала бы толчок в развитии питомниководства нашей страны. Нам отказывают в строительстве современной научной базы на государственной земле в центре наших насаждений возле института.

Комментарий специалиста

Ступень к другому уровню

Леонид Проданюк, доктор биологических наук, доцент, заведующий лабораторией вирусологии, фитосанитарного контроля и защиты плодовых насаждений научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий:

– Хозяйство MECGRATO сотрудничает с лабораторией вирусологии более 10 лет. За это время было проделано очень много работы по отбору и тестированию биотипов подвоев и сортов яблони. Директор АО MECGRATO регулярно посещает нашу лабораторию, а узнав о том, что наши сотрудники готовят проект строительства комплекса по производству, оздоровлению и размножению безвирусного посадочного материала в рамках проекта Livada Moldovei, сильно обрадовался. Однако рассмотрение проекта длится уже более двух лет. Все питомниководы страны надеются на его реализацию, что позволило бы им перейти на другой уровень производства безвирусного посадочного материала.

Я хочу посадить прекрасные сады и оставить их своим детям, а они когда-то заложат свои плантации, на которых хозяевами будут мои внуки. Жизнь будет продолжаться, а Молдова станет цветущим краем. Я в это верю.