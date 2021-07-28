Главный архитектор Криулян и администратор проектной компании задержаны за коррупцию

Главный архитектор Криулян и администратор проектной компании задержаны за коррупцию

Граждане проходят по делам о пассивной и активной коррупции, извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Своими незаконными действиями подозреваемые нанесли ущерб местному бюджету на сотни тысяч леев.

Задержанные открыли стороннюю фирму и оказывали услуги лицам в обход госпредприятий. Так, клиентов направляли в частную компанию, где за взятки те получали разрешения на строительство.

Сегодня сотрудники НАЦ и прокуратуры провели 8 обысков в домах и офисах администратора фирмы и главного архитектора Криулянского района, после чего граждан задержали. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение, уголовный штраф, а также лишение права занимать государственные должности.

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