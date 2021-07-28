Главный архитектор Криулян и администратор проектной компании задержаны за коррупцию

0

Граждане проходят по делам о пассивной и активной коррупции, извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением. Своими незаконными действиями подозреваемые нанесли ущерб местному бюджету на сотни тысяч леев.

Задержанные открыли стороннюю фирму и оказывали услуги лицам в обход госпредприятий. Так, клиентов направляли в частную компанию, где за взятки те получали разрешения на строительство.

Сегодня сотрудники НАЦ и прокуратуры провели 8 обысков в домах и офисах администратора фирмы и главного архитектора Криулянского района, после чего граждан задержали. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение, уголовный штраф, а также лишение права занимать государственные должности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.