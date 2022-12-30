Главное управление общественного транспорта и путей сообщения будет реорганизовано 

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В новом году Главное управление общественного транспорта и путей сообщения муниципия Кишинёв будет реорганизовано в Главное управление городской мобильности. Качество предоставляемых услуг повысится. Появится возможность инициировать ряд проектов развития, а количество сотрудников будет увеличено. Об этом рассказал начальник ведомства Виталие Михалаке.

По его словам, решение о реорганизации было вызвано повышением нагрузки, в том числе появлением дополнительных сфер ответственности. В составе Главного управления были созданы новые отделы, отвечающие за парковки и за мониторинг дорожного движения. Проведена оптимизация подразделений, отвечающих за строительные работы и финансы.

– Эта реорганизация является и была необходима на том основании, что как полномочия, так и инвестиции, сделанные муниципалитетом в настоящее время, значительно возросли, а для контроля и координации этой работы нужен был новый персонал. В этой реорганизации, если исходить в том числе и из нового названия управления, мы будем делать упор на условия бесперебойного движения не только транспорта, но и пешеходов, на инфраструктуру, связанную с комфортом передвижения по дорогам и тротуарам в муниципии Кишинёв, – пояснил Виталие Михалаке.

Предстоит также создать структуру констатирующих агентов. При нарушениях условий эксплуатации или действующих нормативов можно будет применить определённые санкции. Начальник управления отметил, что ранее на несоблюдение условий использования инфраструктуры не обращали особого внимания, а сейчас власти пытаются дисциплинировать экономических агентов и других субъектов, эксплуатирующих дорожную инфраструктуру в муниципии Кишинёв.

– Все эти действия имеют единую цель, а именно – контроля качества предоставляемых услуг, чтобы оно было выше, чтобы срок эксплуатации этих работ был дольше, что позволит нам сэкономить государственные деньги, экономить те налоги, которые жители Кишинёва платят за улучшение условий в муниципии Кишинёв. Мы прилагаем все усилия по развитию и альтернативного транспорта, а также других важных направлений, – сообщил Виталие Михалаке.

Одновременно с реорганизацией управления будут привлечены гранты на развитие и других проектов, таких как, например, проект „MOVE IT like Lublin”. В его рамках ведомству удалось провести переговоры с Чехией, Польшей, с приравненными к управлению структурами с целью развития сотрудничества, обмена необходимым опытом, который в будущем призван способствовать внедрению передового опыта и в муниципии Кишинёв.

Виталие Михалаке подчеркнул, что на 2023 год управление придерживается тех же приоритетов, что и в 2022 году: ремонт и содержание дорог, строительство парковок, развитие инфраструктуры для велосипедистов, модернизация парка автобусов и троллейбусов. Только увеличится способность реализации и контроля качества работ за счёт того, что будет задействовано большее количество специалистов, передаёт ipn.md.

Проект решения о реорганизации Главного управления общественного транспорта и путей сообщения в Главное управление городской мобильности был одобрен Муниципальным советом Кишинёва в октябре. На данный момент все изменения внесены, остаётся лишь согласование штатного расписания с Государственной канцелярией.

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