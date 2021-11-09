Главарь Майя

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О действующей власти, продолжающей дело Плахотнюка

Не успели утихнуть страсти по газу, как партия «Действие и солидарность» (ПДС) принялась с новым рвением бороться с оппонентами под предлогом, что они – коррупционеры.

Имея 105 СМИ и 150 НПО в своём подчинении, «жёлтые» легко приклеят ярлык вора и бандита на любого конкурента, что фактически означает для последнего лишь две вещи: либо отставка, либо тюрьма.

Новая методичка

Всю неделю Санду лично и ПДС в частности буквально пресмыкались перед США за подписание контракта с «Газпромом». Вначале сама поблагодарила США за некую мифическую помощь в разрешении энергетического кризиса, потом депутаты ПДС, потом – министры… Но когда «Молдовагаз» запросила цену в 10 леев за кубометр газа, народ заистерил. Все вдруг поняли, что мнимая победа ПДС над Россией, как представляли это «жёлтые», на самом деле может привести к банкротству всей страны.

И что вы думаете? «Жёлтые» тут же сменили пластинку! Видимо, ПДС и Санду получили новую методичку. Если до сих пор во всём был виноват И. Додон,

то теперь мишенью стала «Молдовагаз». Мол, это воротилы из «Молдовагаз» крутят, мутят, грабят. Возможно, «Молдовагаз» украла и миллиард, и BЕМ, и аэропорт, и провела рейдерские атаки на банки в 2010–2011 годах. Она же стояла за событиями 7 апреля 2009 года. Так как «Молдовагаз» контролируется Россией – значит эта страна нас грабит!

Этот тезис тут же был вброшен во все группы в Фейсбуке, Инстаграм и так далее. И вся армия троллей ПДС, подхрюкивая от радости, разносит этот бред по всем сетям. Я был бы готов поддержать тезис ПДС о том, что в росте тарифов виноваты «Молдовагаз», Путин и 300 лет османской оккупации, но есть нюансы.

Переговоры по газу вёл министр инфраструктуры и регионального развития А. Спыну. Он же подписал контракт на поставку газа, а не «Молдовагаз». И он же назвал этот договор победой РМ. Так при чём здесь «Молдовагаз», уважаемые? Правительство Молдовы также является акционером «Молдовагаз», имея 35% акций. Следовательно, оно получает дивиденды с прибыли, не говоря о налогах. Представители правительства есть в наблюдательном совете (2 из 6). Также представители правительства голосуют за все сделки на общем собрании акционеров. Директора «Молдовагаз» назначает молдавское правительство, как и всех региональных менеджеров. Так что если есть нарушения, то молдавские власти в ответе за них.

Ладно, с «Молдовагаз» понятно. А что произошло с 1,7 млрд леев ($100 млн), которые они вкачали в «Энергоком»? Теперь понятна суть игры? На самом деле в ПДС не дураки сидят. Школа ЛДПМ всё-таки! Начали обвинять «Молдовагаз» в коррупции, чтобы сбить внимание со $100 млн, которые они вкачали и, возможно, украли из «Энергокома». По крайней мере $17 млн уже точно ушли…

На самом деле ПДС арестовала Стояногло, чтобы он не выдал обществу их аферы. Вот почему правильно сказано: правительство ПДС не ведёт жёсткую войну с коррумпированной и паразитической системой, так как руководит ею.

Тяжёлая война… с самим собой

6 ноября министр юстиции С. Литвиненко выдал очередную ересь: «Правительство ПДС ведёт тяжёлую войну с коррумпированной и паразитической системой, которая привела Республику Молдова на грань банкротства, выгнала сотни тысяч людей из страны и забрала из госказны миллиарды денег, заработанных тяжёлым трудом людей. У нас есть мандат граждан и политическая воля, чтобы изменить ситуацию, как мы обещали. Мы очистим институты от паразитов и заставим их работать в интересах граждан, потому что они этого заслуживают».

Казалось бы, выборы прошли, все уже видели, кто, как и с кем борется. Но, видимо, господин Литвиненко продолжает свято верить, что кругом одни идиоты. На днях Телеграм-канал «Антимайдан» привёл несколько общеизвестных фактов о представителях ПДС:

В 2019 году экс-глава Антикоррупционной прокуратуры В. Морарь проводил переговоры с В. Гаврилицей (https://t.me/rusputnikmd/14700) (советником М. Санду и не совсем бывшим мужем премьер-министра Н. Гаврилицы), а также с министром инфраструктуры и регионального развития

А. Спыну.

В том же 2019 году уголовное дело, возбуждённое против администратора компании «Ericsson Telecomunications» SRL Г. Стамате, закрыли, после того как его жена Олеся стала министром юстиции. Об этом писал портал scheme.md.

27 мая 2021 года НОН обнаружил, что двоюродный брат министра инфраструктуры и регионального развития А. Спыну, судья Денис Гузун, утаил 3 млн леев, о чём ещё в 2018 году писала газета Ziarul de Gardă (сеть Сороса)!

23 августа 2021 г. М. Санду признала, что её двоюродная сестра А. Табурчану назначена пресс-секретарём премьер-министра Н. Гаврилицы.

24 августа 2021 г. И. Гросу подтвердил, что двоюродная сестра М. Санду Т. Бабин вошла в его команду в парламенте.

9 сентября 2021 г. при досмотре на контрольно-пропускном пункте Оанча румынские таможенники обнаружили у депутата ПДС О. Канацуя

18 пачек сигарет известной марки. Проще говоря, попался на контрабанде.

7 октября 2021 г. прокурор Р. Попов заявил, что тёща С. Литвиненко (https://t.me/rusputnikmd/14832) фигурировала в деле о краже миллиарда.

4 ноября 2021 г. Д. Мустяцэ, родственник министра инфраструктуры и регионального развития А. Спыну, был назначен судьёй Высшей судебной палаты. Брат Д. Мустяцэ является фигурантом в деле о краже миллиарда, но это не помешало ему голосовать за отстранение и арест А. Стояногло и Р. Попова.

Стоит ли упоминать про офшоры А. Спыну и его дом за 8 млн леев, про роскошный дом родителей Гаврилицы, про 40 млн леев выигранных тендеров фирмой URALIS (семья Алайбы), про судимость советника Санду – В. Негруцы, про «операцию CAER» и 2 млн леев британского посольства и Европейского фонда за демократию, которые ПДС использовала для президентских выборов через это НПО? И это только верхушка айсберга. Мы же не вспоминаем про то, кто голосовал за миллиард, концессию аэропорта, входил в комиссию по приватизации BЕМ, распилил $1 млн от Фонда Сороса между своими карманными НПО. Даже про китайские видеокамеры для экзаменов на бакалавра за €7 млн не вспомним. А зачем, если генпрокурора вовремя арестовали? Кстати, аккурат после того как А. Стояногло заявил, что следствие доберётся и до политических голосований, которые привели к краже миллиарда! На самом деле ПДС арестовала Стояногло, чтобы он не выдал обществу их аферы. Вот почему правильно сказано: правительство PAS не ведёт жёсткую войну с коррумпированной и паразитической системой, так как руководит ею.

Рушится миф о «честных людях»?

8 ноября экс-депутат Платформы DA К. Моцпан обвинил министра МВД А. Ревенко в продвижении людей с уголовным прошлым, участников всевозможных схем и правонарушений. Все они служили режиму Плахотнюка, а сейчас повышены в должности. Моцпан привёл и список граждан, которые заняли ключевые посты в структурах МВД:

Ю. Подарилов, начальник Генерального инспектората полиции – возбуждено уголовное дело о получении взятки в €30 тыс.

С. Дьякону, государственный секретарь МВД. В предыдущий срок его дважды ловили в пьяном виде.

И. Буклий занимает временную должность начальника Полицейской бригады особого назначения Fulger. Был в поле зрения СИБ по подозрению в нарушении закона.

В. Вискун, начальник Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД. Ему принадлежат два ресторана в Кишинёве.

Е. Шевчук вернулся в SPIA. Фигурирует в уголовном деле об узурпации власти, которое пылится в Генпрокуратуре. Помогал в 2019 г. спортсменам Цуцу устанавливать палатки перед госучреждениями.

Стоит ли напоминать, что 4 ноября ПДС назначила в Верховном суде двух судей, которые верой и правдой служили Плахотнюку, – Д. Мустяцэ и Г. Плэмэдялэ. Вот что написал в этой связи бывший депутат ПДС В. Нэстасе: «Браво, Серджиу Литвиненко! Браво, ПДС! Палач из команды Плахотнюка, мучитель Плэмэдялэ, стал судьёй Верховного суда. Госпожа президент, вы в стране? Остановите обман, остановите безумие, не пропагандируйте издевательство над правосудием, каким бы убогим оно ни было. Место Плэмэдялэ в тюрьме, а не ВСП. В этой жизни есть линии, которые нельзя переступать!» Кстати, и. о. председателя Высшего совета магистратуры Д. Мустяцэ голосовал за отстранение Стояногло, за что и был назначен «жёлтыми» судьёй в Верховном суде.

8 ноября стало известно, что экс-депутат Демократической партии и экс-министр труда и социальной защиты В. Булига возглавила Центр обучения в Национальном центре скорой медицинской помощи. Я уже молчу о том, что директора НАРЭ, Нацбанка, СИБа, Счётной палаты, где сидят самые верные лакеи В. Плахотнюка, очень комфортно чувствуют себя при нынешней власти. Многие послы и дипломаты ДПМ, начиная от Цули и заканчивая Поповым, продолжают занимать должности в когорте ПДС. Осталось пристроить только самого Плахотнюка и П. Филипа – и борьбу с коррупцией можно считать законченной!

Отстранение силовиков…

На этой неделе ПДС проведёт оценку деятельности директора НЦБК. Скорее всего, его тоже объявят коррупционером, так как он не участвовал в краже миллиарда.

4 ноября М. Санду срочно обратилась в Высший совет прокуроров, от имени граждан Молдовы потребовав оценить деятельность генпрокурора А. Стояногло, чтобы «вернуть народу доверие к Генеральной прокуратуре». Попытка провести оценку деятельности генпрокурора после его ареста выглядит нелепо. Зачем тогда его арестовали? Уже сам факт ареста говорит о том, что власть оценивает его деятельность крайне негативно, что его боятся. Ведь именно ПДС изменила состав Высшего совета прокуроров, подчинив его себе. Что тут ещё оценивать? Оценивать надо было до ареста, а не после. Независимым ВСП, а не карманным органом, где Санду назначила всех своих лакеев. Или они считают всех за идиотов? Неужели после заказного ареста Высший совет прокуроров, который отстранил Стояногло по требованию ПДС, передумает и оценит его деятельность как положительную?

О. Стамате, председатель юридической комиссии, утверждала с трибуны парламента, что ГП не представила стратегию по возвращению миллиарда, не вернула почти ничего из украденных денег. Арестовали Стояногло – назначили Робу. Но он тоже был полгода и. о. генпрокурора. Он представил стратегию? Вернул что-то? Кстати, прошёл месяц как Робу – генпрокурор. Где стратегия? Где миллиард? Где Лянкэ, Яралов, Плахотнюк, Шор? Они уже хорошие люди, а Стояногло плохой?

Проще говоря, Санду пудрит нам мозги, пытается убрать Стояногло путём его якобы оценки. Понимает, что дело развалится в суде и особенно в ЕСПЧ и тогда его придётся восстановить в должности. А это опасно. Более того, скоро может появиться и вердикт Венецианской комиссии по Закону о прокуратуре. Поэтому Санду пытается отстранить Стояногло до появления вердикта, поставить комиссию перед свершившимся фактом!

Майя Григорьевна осознаёт, что если Стояногло заговорит – мало не покажется. А он просто должен повторять, что его арестовали участники кражи миллиарда. Каждый божий день. Пока все не поймут, что Майя Григорьевна тоже в банде. Более того, она сейчас её главарь…

Богдан Цырдя,

политолог

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