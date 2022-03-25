Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила в интервью газете Guardian, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки среди голодающих людей в бедных странах.
– Влияние (ситуации вокруг Украины. — Прим. ред.) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах, — заявила Оконджо-Ивеала.
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