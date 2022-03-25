Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты

Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.

Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75 процентов стран-членов, пишет РИА Новости.